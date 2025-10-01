Turistas aseguran haber visto a Juan Gabriel y se desata una ola de opiniones

Suscríbete a nuestros canales

El tema de que el cantante y compositor mexicano Alberto Aguilera Valadez, mejor conocido como Juan Gabriel, está vivo, sigue generando polémica en las redes sociales. Y es que, resulta que un grupo de turistas afirman haber visto al intérprete de “Querida”, en París, Francia.

Los jóvenes estaban en un almuerzo cuando se percataron de un hombre con cabello canoso, chaqueta naranja y con gran parecido físico al artista, quien falleció el 28 de agosto de 2016 en Santa Mónica, California, Estados Unidos.

El clip ha despertado múltiples comentarios de internautas por de nuevo comenzar las especulaciones de que el cantautor estaría vivo y alejado totalmente del ojo público.

Recordemos que hace tiempo la actriz Lucía Méndez, había comentado que recibió una llamada de Juan Gabriel, que la dejó fría.

Comentarios de internautas

Las opiniones de risa y diversión no se hicieron esperar en el post de los turistas, ya que muchos comentaron que el señor del video se parecía a otros, más que al artista con mayor éxito en América Latina.

“Se parece al Wendy Guevara”, “Eso parece un hijo de Sergio Andrade con Wendy Guevara”, “Se parece al cartero del chavo del 8”, “Creo es el papá de Wendy Guevara”, “Ahora cualquiera con pelo blanco y una bufanda es Juanga”, son algunas de las opiniones.

¿De qué murió Juan Gabriel?

El compositor falleció a los 66 años a causa de un infarto agudo de miocardio​, cuando estaba realizando con éxito su gira llamada “MeXXico es Todo”.

Fueron días de homenajes para el nacido el 7 de enero de 1950, entre ellos su velorio realizado en el Palacio de Bellas Artes.