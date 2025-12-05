MLB: Mánager de los Dodgers, Dave Roberts, se declara a favor de un límite salarial en la MLB

Suscríbete a nuestros canales

En una declaración que resonó fuertemente en el mundo del béisbol, Dave Roberts, mánager de los bicampeones Dodgers de Los Ángeles, ha manifestado su apoyo a la idea de que la Major League Baseball (MLB) implemente un límite salarial (salary cap) una vez que expire el actual Acuerdo de Negociación Colectiva (CBA) a finales del próximo año.

Apoyo al Comisionado

El timonel de 53 años, cuyo equipo es el ejemplo más visible de un gasto sin restricciones, enfatizó que la medida debe ser justa y equitativa para toda la liga. "¿Sabes qué? Me parece bien", declaró Roberts este martes en el programa "Good Sports" de Amazon Prime.

"Creo que la NBA ha hecho un buen trabajo compartiendo ingresos con los jugadores y los dueños. Pero si se va a reducir el gasto de los que más gastan, creo que hay que subir el mínimo para que los que menos gastan también gasten dinero", puntualizó Roberts.

La Nómina de $415 Millones

Los comentarios de Roberts son particularmente llamativos, ya que provienen del capitán de la franquicia que acaba de ganar su segundo título de Serie Mundial consecutivo con el roster más caro en la historia de la MLB.

Los Ángeles Dodgers finalizaron la temporada 2025 con una nómina sujeta al impuesto de balance competitivo (Impuesto de Lujo) de aproximadamente $415 millones de dólares, evidenciando su dominio financiero en la liga.

De hecho, Roberts ya había apuntado a los críticos del gasto de su club después de que Los Ángeles barrieran a los Cerveceros de Milwaukee en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional (NLCS). En aquel momento, bromeó: "Antes de que empezara la temporada, decían que los Dodgers estaban arruinando el béisbol. Consigamos cuatro victorias más y arruinemos el béisbol de verdad".

El Clima Laboral: Hacia el Paro

La propuesta de un límite salarial será sin duda el tema más divisivo y álgido durante las próximas negociaciones del CBA. La liga y la Asociación de Jugadores de la MLB (MLBPA) se enfrentan a un posible paro laboral si no logran un acuerdo antes del 1 de diciembre de 2026.

La tensión sobre el tema ha escalado a nivel personal. En julio pasado, el comisionado Rob Manfred y la superestrella de los Filis de Filadelfia, Bryce Harper, protagonizaron una acalorada discusión cara a cara sobre este tema. Según informes, Harper le advirtió a Manfred que los jugadores "no temen perder 162 juegos" si la MLB intenta incluir un límite salarial en el nuevo convenio colectivo.