Porta Fortuna recauda 6,3 millones de dólares en Tattersalls en diciembre

A pesar del cielo despejado, había un rincón solitario en los establos Somerville de Tattersalls que proporcionaba algo de calor frente a los fríos vientos que hacían que las temperaturas del día parecieran rondar los 35 grados. En ese rincón, donde brillaba el sol, se encontraba Porta Fortuna, que estaba decidiendo cuáles eran sus prioridades. Tenía un montón de heno delante de ella, pero también recibía visitas frecuentes.

La segunda venta más cara de Tattersale en diciembre

Como una de las principales atracciones del segundo día de la subasta de yeguas de diciembre de Tattersalls, se esperaba la visita de algunos visitantes. La ganadora de múltiples carreras de grupo 1, que había sido copropiedad de Taylor Made's Medallion Racing, posó alegremente con sus admiradores antes de reanudar su comida.

La hija de Caravaggio, de 4 años, había sido tan popular en los días previos a su entrada en el ring de subastas, que el consignador Mark Taylor, de Taylor Made Sales, se maravilló del volumen de gente que quería echar un vistazo a la potranca castaña o marrón (lote 1734).

Tras una ferviente puja que terminó el 2 de diciembre en 4,5 millones de guineas (6,3 millones de dólares; 1 guinea = 1,39 dólares), que deberá pagar Coolmore, no es de extrañar que atrajera a una multitud. Ese precio también la convirtió brevemente en la potranca en entrenamiento más cara vendida este año, hasta que fue superada 19 lotes más tarde por Banavara, que se vendió por 4,8 millones de guineas (6,672 millones de dólares).

«Si nos fijamos en la historia de Porta Fortuna, se trata de los clientes de Medallion (Racing) que depositaron su confianza en nosotros», afirmó Taylor, presidente y director ejecutivo del consignador. «Muchos de ellos son nuevos en el negocio, invirtieron su dinero, asumieron un riesgo y soñaban con obtener un resultado como este. Por eso les estamos muy agradecidos. Este es un negocio de alto riesgo».

Su precio de venta es el segundo más alto de los dos primeros días de la subasta, que concluye el 3 de diciembre. Porta Fortuna se incluyó en la segunda de las dos «Sceptre Sessions», que destacan las mejores yeguas a la venta en la casa de subastas de Newmarket, Inglaterra.

«(El entrenador Donnacha O'Brien) ha hecho un trabajo increíble con ella; es una potranca muy buena, tiene mucho talento», dijo M. V. Magnier, de Coolmore. «Es una potranca encantadora, con mucha calidad y talento, y esperamos que pueda criar a una tan buena como ella. Al venir aquí, lo pensamos mucho, y hay muchas posibilidades de que vaya a Starspangledbanner».

El semental de 19 años, criado en Australia, se encuentra en Coolmore Stud, en Irlanda, y fue campeón de velocidad tanto en Australia como en Europa.

Información de: Bloodhorse.com