Potra ganadora de Stakes en Saratoga es la venta más cara de las subastas en línea de agosto

Suscríbete a nuestros canales

Este martes 26 de agosto terminaron las subastas en línea de Fasig Tipton del mes con un total de 154 ejemplares vendidos por $4.886.500, donde la potra de dos años, Snow Face Princess fue la más costosa al ser vendida por $775.000.

Potra ganadora de Stakes es la más cara de las ventas en línea

La potra de dos años, Snow Face Princess, reciente ganadora del Bolton Landing Stakes el pasado 17 de julio en el meeting de Saratoga fue la venta más costosa de las subastas en línea de agosto de Fasig Tipton, al ver comprada por $775.000 por Winchell Thoroughbreds y consignada por Claiborne Farm.

Snow Face Princess es una dosañera nacida el 1 de abril del 2023 en Claiborne Farm, es un producto del semental Midshipman en Crusin Alone por Honor Code la cual ha ganado dos de las tres carreras que ha realizado como purasangre de carreras y ha generado $142.000 en ganancias. La potra fue ofrecida como purasangre y para la cría.

Por su parte, la segunda venta más cara de las subastas en Línea de agosto de Fasig Tipton fue la yegua Ascot Walk, presentada con el Hip 1, la cual esta preñada del caballo del Año 2023, Codys’ Wish, al ser comprada por $550.000 a Erdenheim Farm Thoroughbreds.

Ascot Walk es madre de tres potros más que ya están en competencia y todos ya son ganadores y participantes de Stakes, entre ellos, Drexel Hill, segunda en el Kentucky Oaks G1 de este año. «Estamos muy agradecidos a los compradores por apoyar la venta y a los vendedores por confiarnos sus caballos», dijo Leif Aaron, director de ventas digitales de Fasig-Tipton.