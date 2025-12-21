MLB: ¿Cody Bellinger quiere firmar por 400 millones en 2026?

Suscríbete a nuestros canales

Cody Bellinger sin duda alguno es uno de los mejores peloteros de la agencia libre 2026 de Grandes Ligas. Aunque no cuenta con las 5 herramientas, es un jugador decisivo en cualquier club de la liga. En esa línea, ¿Realmente estará buscando un contrato de 8 años x 400 millones?

Ese rumor pasó por todos los filtros: prensa, gerencia, bares, afición con un gran revuelo. Las personas comenzaron a discutir: ¿De verdad alguien piensa pagarle eso a Bellinger? Sin embargo, la realidad es que todo nace de la polémica y satírica columna del periodista Barry M. Bloom.

La cifra la dijo Bloom: "Bellinger y Kyle Tucker aspiraban a contratos cercanos a los 400 millones". Esto motivó a Scott Boras agente del ex Yankee a calificar el reporte de falso y presionó a Barry para que se retractase de dicha información, lo cual hizo, pero el rumor se ha mantenido en el mundo del beisbol.

¿Cuánto quiere Cody Bellinger para firmar en 2026?

Ya está aclarado que Cody Bellinger no busca un contrato de 8x400, pero ¿Cuánto quiere el ex Yankee, Cachorro y Dodgers? La realidad es que busca el mayor contrato posible entre 180-200 millones. La proyección lo coloca en un contrato de 6x180, pero todo se va moviendo muy lento.

Lo que imposibilita a Bellinger llegar a un contrato de 400 millones son sus 30 años. Kyle Tucker tiene 28 y puede firmar incluso un contrato de 10x40, aunque para alcanzar esa cifra hay muchas variables con opciones de club, jugador y un montón de cosas que se negociacian.

¿Qué equipo tiene un interés real en Cody Bellinger para 2026?

El principal aspirante en contratar a Cody Bellinger para 2026 son los Yankees de Nueva York. Los del Bronx necesitan mantener intacta la ofensiva de 2025 para darle continuidad al proyecto. Sin embargo, aparecen Dodgers, Azulejos y Mets, tres pesos pesados que van en serio y con dinero.

Los Ángeles estaría entre los principales candidatos a firmarlo para potenciar sus jardines, tener defensa sólida y un bate que complemente lo que ya se tiene. Toronto por otra parte quiere sumar un bate de poder para juntarlo con Vladimir Guerrero Jr y el resto de peloteros de calidad.

Para finalizar, Mets con la salida de Brandon Nimmo y Pete Alonso el equipo quedó algo corto a nivel defensivo. Con la opción de Bellinger podría cubrir alguna de las dos posiciones, siendo jardinero o primera base; cualquiera de las dos cubriría defensiva y ofensivamente las bajas del club.