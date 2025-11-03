MLB: Cody Bellinger podría no ser un Yankee en 2026

Suscríbete a nuestros canales

El estelar patrullero, Cody Bellinger, ha decidido rechazar su opción de jugador de 25 millones de dólares con los Yankees de Nueva York para la temporada 2026, convirtiéndose en agente libre por tercera vez en su carrera. La decisión, aunque arriesgada en otros contextos, parece lógica tras una campaña 2025 en la que el jardinero y primera base demostró estar nuevamente entre los peloteros más productivos de Grandes Ligas.

Con una línea ofensiva de .272/.334/.480, 29 cuadrangulares, 98 carreras impulsadas y 13 bases robadas en 152 juegos, Bellinger no solo fue una pieza clave en el lineup de los Yankees, sino que también elevó su valor de mercado. A sus 30 años, el ex MVP de la Liga Nacional busca estabilidad y un contrato multianual que refleje tanto su versatilidad defensiva como su renovada consistencia ofensiva.

En busca de otras posibilidades

El acuerdo original que Bellinger firmó con los Cachorros en 2024 le permitió ganar 60 millones en dos años, incluyendo el bono de salida de cinco millones que acaba de recibir. Tras ser adquirido por los Yankees en diciembre de 2024 en un cambio con los Cachorros, el californiano encontró en el Bronx un escenario ideal para relanzar su carrera.

Su tasa de ponches bajó a 13.7%, la más baja de su trayectoria, y su OPS de .814 fue el mejor desde su temporada MVP en 2019. Estos indicadores, sumados a su capacidad para jugar en los jardines y la inicial, lo convierten en uno de los agentes libres más atractivos del mercado.

El mercado se prepara para una puja intensa

La salida de Bellinger deja un vacío importante en la alineación de los Yankees, quienes ya han manifestado interés en retenerlo. Sin embargo, el jugador tendrá múltiples pretendientes. Equipos con necesidad de poder zurdo, defensa versátil y experiencia en postemporada podrían ofrecerle un contrato que supere los 100 millones de dólares.

Franquicias como los Gigantes, Marineros o incluso los Cachorros podrían entrar en la conversación, dependiendo de sus planes de reconstrucción o competencia inmediata.

Mientras Bellinger explora sus opciones, los Yankees deberán decidir si apuestan por retenerlo o buscan alternativas. Se ha mencionado el nombre de Steven Kwan como posible reemplazo, aunque su perfil es distinto: menos poder, más contacto y defensa sólida en el jardín izquierdo.

La gerencia neoyorquina tiene mucho trabajo en la temporada muerta: invertir fuerte en un jugador que ya demostró encajar en su entorno, o diversificar recursos en varias piezas como lo hicieron en la agencia libre anterior.