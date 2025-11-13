Scott Boras: El lanzador japonés Tatsuya Imai entra al Posting el 19 de noviembre

Suscríbete a nuestros canales

El lanzador derecho japonés Tatsuya Imai entrará oficialmente en el proceso de posting (publicación) a partir del 19 de noviembre, según anunció este miércoles su agente, el reconocido Scott Boras. Este movimiento abre una ventana de 45 días para que el abridor firme un contrato de Grandes Ligas con cualquiera de los 30 equipos.

El anuncio se realizó durante las Reuniones de Gerentes Generales (GM) de la MLB en Las Vegas, donde Boras no escatimó en elogios para su nuevo cliente.

La Comparación con el MVP de la Serie Mundial

Boras generó un gran revuelo al comparar directamente a Imai con Yoshinobu Yamamoto, quien recién fue votado como el MVP de la Serie Mundial después de liderar a los Dodgers de Los Ángeles a una victoria en siete juegos sobre los Azulejos de Toronto.

“Ciertamente, ha hecho todo lo que Yamamoto ha hecho”, sentenció Boras. El agente destacó la durabilidad y el historial de Imai como puntos clave de venta en el mercado.

Sobre las aspiraciones del lanzador, Boras fue claro al señalar que Imai tiene preferencia por los escenarios de alta presión y los equipos competitivos:

“Él ama los grandes mercados... Pasamos por la lista de lugares en los que puede querer jugar y, créanme, es alguien que realmente quiere estar en un equipo ganador y competir al más alto nivel”.

Los Números de Imai en Japón

Imai, un derecho de 27 años, ha pasado toda su carrera con los Seibu Lions de la Liga del Pacífico de la Nippon Professional Baseball (NPB).

En su estelar temporada 2025, Imai registró:

Récord: 10 victorias y 5 derrotas (10−5).

Efectividad: un impresionante 1.92.

Dominio: Ponchó a 178 bateadores en 163.2 entradas lanzadas.

A lo largo de sus ocho temporadas con Seibu, el tres veces All-Star acumula un récord de 58−45 con una efectividad de 3.15, además de 907 ponches en 963.2 entradas.

Su capacidad para dominar en el montículo incluye actuaciones memorables, como cuando lanzó ocho entradas de un juego sin hits combinado contra Fukuoka el 18 de abril. Además, mostró una capacidad de ponche histórica el 17 de junio, cuando abanicó a 17 rivales contra Yokohama, rompiendo el récord previo del equipo (16 ponches en 2004) que estaba en manos de la leyenda Daisuke Matsuzaka.

Detalles del Acuerdo de Posting

El acuerdo de publicación entre la MLB y la NPB establece una fórmula escalonada para la tarifa que el equipo de Grandes Ligas debe pagar a los Seibu Lions:

Primeros $25 millones: 20% del monto total (incluyendo bonificaciones y opciones).

Siguientes $25 millones: 17.5% del monto total.

Monto Superior a $50 millones: 15% del monto total.

Adicionalmente, se pagará una tarifa suplementaria del 15% de cualquier bono ganado, escaladores salariales y opciones de contrato ejercidas por el jugador.