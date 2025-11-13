Los Rays vuelven a casa: Tropicana Field reabre sus puertas para la temporada 2026

Suscríbete a nuestros canales

Los Tampa Bay Rays están listos para regresar a su hogar, el Tropicana Field en St. Petersburg, de cara a la temporada 2026 de la Major League Baseball (MLB). El equipo confirmó su retorno tras completar un año de calendario completo disputando sus partidos de local en el George M. Steinbrenner Field en Tampa, según anunciaron a través de un comunicado este miércoles.

El cambio temporal de sede se debió a los daños estructurales que sufrió el Tropicana Field. Es importante recordar que el techo del estadio fue gravemente afectado por el huracán Milton en octubre de 2024, lo que hizo inviable su uso durante toda la temporada 2025 mientras se realizaban las reparaciones.

Return home

El CEO del equipo, Ken Babby, expresó la emoción por la noticia:

"Estamos emocionados de regresar a nuestro hogar en el Tropicana Field en abril y una vez más unirnos a nuestros fanáticos y negocios vecinos en el centro de St. Petersburg al celebrar el regreso del béisbol de los Rays. Ha sido un año de grandes desafíos, pero estamos listos para volver con más fuerza".

Grandes Mejoras y Fecha de Reapertura

El equipo informó que los trabajos de reparación en el techo y otras áreas internas están en su fase final. La fecha de reapertura del estadio está marcada para el 6 de abril de 2026, cuando los Rays recibirán a los Cachorros de Chicago en su primer partido como locales, después de comenzar la temporada en la carretera.

Además de las reparaciones estructurales, la franquicia está aprovechando la pausa para implementar una serie de mejoras significativas para la experiencia de los aficionados:

Tecnología Visual: Se instalará un videoboard principal ampliado , nuevas pantallas de video detrás del home plate y a lo largo de ambos postes de foul.

Audio y Comodidad: Se implementará un nuevo sistema de sonido y se actualizarán los interiores de las suites y áreas de hospitalidad.

El club anunció que las nuevas opciones de boletos saldrán a la venta a partir de este jueves, buscando reconectar con la base de aficionados de St. Petersburg.

Homenaje a una Leyenda

Como parte de las celebraciones por el retorno, el club tiene previsto realizar varios eventos para honrar al legendario ex tercera base, Evan Longoria, con el objetivo de conmemorar su trayectoria con la franquicia. Los planes incluyen la inducción de Longoria al Salón de la Fama del equipo, un evento esperado por la afición que jugó un papel crucial en los primeros años de éxito de los Rays.