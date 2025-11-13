Reconciliación en Filadelfia: Harper y Dombrowski "Hacen las Paces" tras polémica

Suscríbete a nuestros canales

Las tensiones en la cúpula de los Philadelphia Phillies se han disipado. El inicialista estrella y dos veces Jugador Más Valioso (MVP), Bryce Harper, y el presidente de operaciones de béisbol del equipo, Dave Dombrowski, han resuelto sus diferencias luego de las polémicas declaraciones del ejecutivo hace un par de semanas.

El "Acuerdo de Paz" en Las Vegas

El propio Dave Dombrowski, de 69 años, confirmó el "acuerdo de paz" este martes, durante su participación en las Reuniones de Gerentes Generales (GM) en Las Vegas.

Según reportó Todd Zolecki de MLB.com, el ejecutivo detalló que la conversación con Harper fue extensa y fructífera:

"Tuvimos una agradable conversación. Todo salió bien", dijo Dombrowski, añadiendo que los detalles específicos de lo hablado "quedan entre ellos".

Jesse Rogers de ESPN también citó a Dombrowski, quien enfatizó la duración del encuentro: "Hablamos durante bastante tiempo", confirmando que el vínculo profesional y personal entre la superestrella y la gerencia se ha restaurado.

El Origen de la Polémica

La fricción surgió a mediados de octubre, cuando Dombrowski reflexionó en público sobre el futuro rendimiento del inicialista. El ejecutivo cuestionó si Harper, a sus 32 años, seguía siendo un verdadero "marcador de diferencia" de élite tras su temporada 2025, en la que registró 27 jonrones, 75 carreras impulsadas y un OPS de .844.

"No tuvo una temporada de élite como las que ha tenido en el pasado", comentó Dombrowski en ese momento. "Y supongo que solo estamos averiguando si volverá a ser élite o si seguirá siendo bueno... ¿Puede subir al siguiente nivel de nuevo? Realmente no conozco esa respuesta. Él es quien lo dictará más que nada".

El Descontento de Harper

Las palabras del alto directivo no pasaron desapercibidas para Harper, quien reveló a finales de octubre que los comentarios le habían causado un profundo malestar. El toletero no solo se sintió subestimado, sino que se sintió traicionado por la noción de ser cuestionado:

"Es decepcionante escucharme ser cuestionado sobre mi contribución al equipo", declaró Harper. "Me dolió mucho esa noción porque amo mucho a Filadelfia".

El ocho veces All-Star incluso comparó la situación con el escrutinio que vivió en su antiguo equipo, los Nacionales de Washington, y expresó su frustración ante la posibilidad de que surgieran "charlas comerciales" sobre él. "Hice todo lo posible para evitar esto. Es todo lo que escuché en D.C. Lo odiaba. Me hace sentir incómodo", agregó.

Un Futuro Ligado a Filadelfia

A pesar de las diferencias, Harper tiene una situación contractual que lo ata firmemente a los Phillies. Al jugador aún le quedan seis años de su megacontrato de 13 años y $330 millones de dólares, firmado en febrero de 2019. Además, Harper posee una cláusula completa de no comercio, lo que le da control total sobre cualquier posible movimiento.

La tregua entre Harper y Dombrowski es crucial para que los Phillies afronten la temporada baja con una directiva y su principal figura en sintonía, con el objetivo de regresar a la contienda por el campeonato.