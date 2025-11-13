MLB: Tarik Skubal repite como el Cy Young de la Americana

Suscríbete a nuestros canales

El zurdo de los Tigres de Detroit, Tarik Skubal, ha conquistado por segundo año consecutivo el Premio Cy Young de la Liga Americana, consolidándose como el lanzador más dominante del circuito. Con 26 de 30 votos al primer lugar y un total de 198 puntos, Skubal superó con autoridad a Garrett Crochet (132), Hunter Brown (80), Max Fried (61) y Bryan Woo (26).

Este logro lo convierte en el primer pitcher en ganar el Cy Young en años consecutivos en la Liga Americana desde Pedro Martínez (1999-2000), y el primero en lograrlo en cualquier liga desde Jacob deGrom (2018-2019) en la Nacional. Skubal no solo repite el galardón, sino que lo hace con una campaña que roza la perfección: 2.21 de efectividad, 0.89 de WHIP, 241 ponches en 195.1 entradas, y un récord de 12 salidas de seis o más innings sin permitir carreras.

Dominio absoluto y consistencia histórica

La temporada 2025 de Skubal no fue una casualidad ni una repetición mecánica de su éxito anterior. Fue una evolución. El zurdo no solo mantuvo su nivel, sino que lo elevó, imponiendo un récord de franquicia con 12 aperturas de seis o más entradas sin permitir carreras, una marca que lo coloca en la élite histórica de los Tigres.

Su dominio no se limitó a estadísticas superficiales. Skubal lideró la Liga Americana en múltiples métricas avanzadas, incluyendo FIP, K/BB ratio y WAR para lanzadores, consolidando su perfil como un as moderno que combina potencia, control y durabilidad.

¿Camino al tricampeonato y al contrato más lucrativo?

Con dos Cy Young consecutivos y apenas 29 años, Tarik Skubal entra a 2026 como el favorito indiscutible para lograr el “threepeat”, una hazaña que lo colocaría en un grupo aún más exclusivo. Además, con su contrato llegando al final, los rumores sobre su futuro se intensifican. Algunos ejecutivos de MLB ya especulan que podría convertirse en el lanzador mejor pagado de la historia, si alcanza la agencia libre sin lesiones ni declive.

Detroit enfrenta una decisión crucial: extenderlo con una cifra récord o arriesgarse a perderlo. En cualquier escenario, Tarik Skubal se perfila como el protagonista del mercado de invierno y de la narrativa de la próxima temporada.