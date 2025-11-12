MLB: Pete Alonso está dispuesto a cambiar de rol

Suscríbete a nuestros canales

El slugger Pete Alonso, actualmente agente libre, ha manifestado su disposición a asumir funciones como bateador designado a partir de la temporada 2026, según declaraciones de su agente Scott Boras.

Un historial que respalda su resistencia al cambio

De los 994 juegos iniciados por Alonso en su carrera, solo 60 han sido como DH, y apenas tres en las últimas dos campañas. Esta estadística revela que, aunque el jugador está abierto a la idea, no parece estar listo para abandonar por completo su rol defensivo en la primera base. Su perfil competitivo y su deseo de seguir contribuyendo en el terreno de juego lo mantienen alejado, por ahora, de una transición total al bateador designado.

El dilema de los Mets: Alonso vs. Soto

La situación contractual de Alonso se ha vuelto más compleja debido a los planes a largo plazo de los Mets. El equipo neoyorquino, que recientemente adquirió a Juan Soto, contempla al dominicano como su futuro bateador designado, lo que complica la posibilidad de ofrecerle a Alonso el contrato multianual que desea. La superposición de perfiles ofensivos y la necesidad de administrar el espacio en el lineup han generado tensiones en la gerencia.

Boras busca un contrato histórico

Scott Boras, conocido por negociar acuerdos millonarios, estaría buscando para Alonso un contrato que supere los 200 millones de dólares, tomando como referencia el acuerdo de Prince Fielder por 214 millones de dólares. Sin embargo, los Mets parecen renuentes a comprometerse con esa cifra, especialmente si el rol defensivo de Alonso se reduce en los próximos años. Esta discrepancia ha generado fricciones entre el jugador y su agente, al punto de que se rumorea una posible ruptura.

La apertura de Pete Alonso al rol de designado podría ampliar su mercado, especialmente entre equipos de la Liga Americana que valoran su poder ofensivo. No obstante, su resistencia a convertirse en un bateador designado a tiempo completo limita las opciones. Equipos con necesidades en la primera base y flexibilidad en el lineup podrían encontrar en Alonso una pieza valiosa, siempre que el precio no supere las expectativas del mercado.