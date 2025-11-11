La carrera por Imai inicia: El as japonés de los Lions entra al Sistema de Posteo de MLB

Suscríbete a nuestros canales

La Major League Baseball (MLB) tendrá un nuevo y atractivo lanzador abridor disponible en esta temporada baja.

Los Seibu Lions de la Liga Japonesa de Béisbol Profesional (NPB) han anunciado que comenzarán el proceso para poner a disposición del béisbol de Estados Unidos al pitcher estrella Tatsuya Imai, un procedimiento conocido como "Sistema de Posteo" (Posting System).

El Proceso de "Posteo" y la Ventana de Negociación

La organización japonesa tomó la decisión de respetar el deseo del jugador de 27 años, quien ha manifestado consistentemente su interés en enfrentar el desafío de las Grandes Ligas.

"Decidimos que ahora era el momento adecuado y le permitimos asumir el desafío de la MLB", declararon los Lions en un comunicado oficial. "Él ha expresado consistentemente un fuerte deseo de jugar béisbol en Estados Unidos, y como equipo, hemos respetado ese deseo".

Una vez que Imai sea oficialmente "posteado", tendrá un periodo de 45 días para negociar y llegar a un acuerdo con cualquier equipo de la MLB. Si no logra firmar un contrato dentro de ese plazo, deberá regresar a los Seibu Lions para la temporada 2026.

"Estoy agradecido de que aceptaran mi solicitud", comentó Imai tras el anuncio.

Proyecciones Contractuales Millonarias

El lanzador japonés se perfila como uno de los abridores más codiciados de esta offseason. Kiley McDaniel, analista de ESPN, proyecta que Imai podría firmar un acuerdo de grandes ligas por aproximadamente seis años y $135 millones de dólares.

De concretarse la firma, el equipo de la MLB que lo adquiera deberá pagar una tarifa de posteo adicional a los Seibu Lions. Esta tarifa se calcula como un porcentaje del valor total del contrato que Imai firme, compensando al equipo japonés por la pérdida de su jugador franquicia.

Números Dominantes en la NPB

Imai, quien ha pasado toda su carrera profesional de nueve años con Seibu, ha demostrado ser un lanzador de élite en Japón.

En su última temporada, registró una efectividad de 1.92, un impresionante 0.89 de WHIP (bases por bolas más hits por inning) y 178 ponches en 163 2/3 entradas lanzadas.

Su arsenal incluye una poderosa bola rápida de mediados de las 90 mph, complementada por un slider devastador y un splitter efectivo. Imai, tres veces All-Star en Japón, logró un récord de franquicia de 17 ponches en un solo juego en junio pasado y fue parte de un juego sin hit ni carrera combinado la temporada pasada.

Su disponibilidad lo convierte en uno de los mejores abridores disponibles en el mercado invernal, atrayendo el interés de múltiples organizaciones de Grandes Ligas que buscan reforzar sus rotaciones.