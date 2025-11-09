MLB: Ranger Suárez recibe oferta calificada y activa decisión clave en 2026

Suscríbete a nuestros canales

Ranger Suárez es uno de los 13 agentes libres que recibió la oferta calificada de 22 millones de dólares. Phillies de Philadelphia hizo su movimiento por el venezolano que los ayudó a llegar a postemporada. Ahora le toca al lanzador analizar y pensar la jugada más grande de su carrera.

No es una decisión fácil la de Suárez: Si acepta, jugará en 2026 para Phillies y será agente libre sin restricciones en 2027. Si la rechaza podría firmar ahora el contrato más grande de su carrera; con 30 años, saludable y un rendimiento sólido, puede controlar su futuro.

No hay garantías que ese escenario de control se repita la próxima temporada baja. Hay varios equipos interesados en sus servicios ahora mismo, que podrían darle un máximo de 6 temporadas por 161 millones de dólares. Convirtiéndolo en el contrato de un venezolano más alto de la agencia libre.

¿Qué es una oferta calificada en Grandes Ligas?

La oferta calificada es una herramienta contractual que permite a los equipos de MLB tener cierto control sobre sus agentes libres. Consiste en una propuesta (para 2026) de un año por $22 millones, equivalente al promedio de los 125 salarios más altos de Grandes Ligas en la temporada vigente.

Si el jugador acepta, permanece un año más con su equipo y se convierte en agente libre sin restricciones al finalizar ese contrato. Si la rechaza, puede negociar libremente, pero el equipo que lo firme deberá ceder una selección del draft como compensación al club original.

¿Cuáles son los peloteros que recibieron la oferta calificada en 2026 de Grandes Ligas?

Son 13 los peloteros que recibieron una oferta calificada en la temporada baja 2026. Destacan varios nombres top de la agencia libre: Edwin Díaz, Kyle Schwarber y Kyle Tucker, por nombrar algunos. Todos recibieron una oferta de 22 millones de dólares para una temporada.

13 peloteros que recibieron la oferta calificada en 2026: