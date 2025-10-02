Jesús Luzardo y Ranger Suárez pueden ser la clave de los Filis para frenar a los Dodgers

Suscríbete a nuestros canales

¿Podrán los Filis de Filadelfia frenar el poderío de Shohei Ohtani y sus Dodgers de Los Ángeles en la Serie Divisional que arranca este sábado en Filadelfia?

La respuesta a la interrogante favorece abiertamente a los Dodgers por la forma tan abrumadora como liquidaron en la serie de comodines a los Rojos de Cincinnati.

En el primer gran duelo estarán en el montículo de los Dodgers nada más que su gran superestrella de las dos vías Shohei Ohtani quien afrontará su primer gran reto de la campaña y en la trinchera de los Filis, el dominicano Cristopher Sánchez. Será entonces, una confrontación de altura para abrir la fase divisional.

Sin embargo, los cuáqueros es un equipo que cuenta con Jesús Luzardo y Ranger Suárez, lanzadores abridores venezolanos de gran prestigio y muy bien calificados para tratar de contener a la maquinaria californiana.

En el terreno de juego los Filis disponen de una poderosa ofensiva, encabezada por el cañonero Kyle Schwarber, máximo jonronero de la Liga Nacional y otros toleteros de fuerza plenamente en forma para darle triunfos a su conjunto.

Así, la lógica apunta a que en cuanto a fuerza de toleteros esta serie luce muy pareja. Ambos equipos tienen toleteros con energías devastadoras.

La serie decisiva

De esta manera la batalla entre Dodgers y Filis puede ser considerada desde ahora como el enfrentamiento decisivo para definir el equipo campeón de la Liga Nacional.

No hay duda en que el vencedor habrá dado un paso definitivo para llegar a la Serie Mundial. Y es así por cuanto el ganador de la otra serie de comodines entre Cachorros de Chicago y los Padres de San Diego, no parecen tener la capacidad para frenar al que resulte triunfador entre Dodgers y Filis, aunque en el beisbol todo es posible.

Gran entusiasmo

El fervor que genera el triunfo alcanzado por los Dodgers sobre los Rojos de Cincinnati en la serie de comodines, por supuesto, les otorga un margen de favoritismo y es así porque demostraron que la superestrella Shohei Ohtani está en plena efervescencia y además cuentan con una batería de bateadores de poder y contacto, como lo han evidenciado Teoscar Hernández, Mookie Betts, Freddie Freeman, Enrique Hernández, Tom Edman, y el siempre rendidor infielder venezolano Miguel Rojas.

A ellos se une un cuerpo de lanzadores abridores de primer nivel que encabezan Yoshinobu Yamamoto y Blake Snell, quienes mostraron el excelente repertorio de lanzamientos en la Serie de Comodines.

Además están listos Clayton Kershaw en su despedida del beisbol activo, Dustin May, Tyler Glasnow, todos ellos calificados serpentineros. Y como si fuera poco Shohei Ohtani podría estar listo para abrir alguno de los juegos o como se ventila puede reforzar el staff de relevistas, muy decaído, por cierto.

Precisamente, los Dodgers tienen una grieta en su staff de lanzadores relevistas, departamento que no es muy confiable, salvo dos apagafuegos de primera línea como lo son Tanner Scott y Blake Treinin. Repetimos, el resto no es confiable y ante una poderosa toletería como la de los Filis, pueden ceder mucho.

Filis lo tiene todo

Para los Filis de Filadelfia esta primera gran batalla en la postemporada será propicia para demostrar que es un equipo que dispone de todos los elementos para labrar victorias, con su bateo explosivo y un departamento de lanzadores que ha cumplido una labor meritoria en la ronda regular.

Si se analiza a los serpentineros de inmediato saltan las estrellas venezolanas, Jesús Luzardo y Ranger Suárez y junto a ellos el dominicano Cristopher Sánchez, Zack Wheeler, Aaron Nola y los apagafuegos liderados por el cerrador Jhoan Duran y Matt Strahm. Sin embargo, se debe señalar que, igualmente, los relevistas de Filadelfia han bajado mucho su nivel y pueden recibir muchas carreras.

Un zurdo con recta de humo

Luzardo, es sin duda, su máximo serpentinero abridor y lo acaba de demostrar en la ronda regular al llegar a 15 triunfos con siete derrotas y 3.92 de efectividad, además de ponchar a 216 toleteros. Por ello es una carta segura para los Filis en esta fase culminante del certamen.

Ranger Suárez (12-8 y 3.20 EFE) dejó muchas dudas en sus dos últimas salidas al perder notablemente su efectividad, quizás producto del agotamiento de la larga temporada, pero se sabe que es un serpentinero que con el descanso que ha tenido estos últimos días podría llegar en el tope a sus próximos duelos.

Batazos a granel

En cuanto al bateo, Schwarber lidera la ofensiva. En la ronda regular lo demostró hasta el cansancio. No es un toletero de contacto, pero cuando la agarra esa pelota va lejos o a las tribunas y lo ratifica sus 56 vuelacercas y 132 remolcadas.

Pero todo no termina allí, ya que también son toleteros de calidad: un grupo de veteranos que pueden acabar con el que se les ponga por delante y allí están listos para realizar el trabajo destructor: Bryce Harper, JT Realmuto, Nick Castellanos, Max Kepler y no se sabe si estará en acción Trea Turner uno de los mejores toleteros de la Liga Nacional, quien estuvo lesionado al final de la ronda regular.

Como se aprecia esta será la auténtica final de la Liga Nacional y posiblemente el triunfador será el que gane la Serie Mundial.

Nelson Contreras | IG: @nelsoncon2020