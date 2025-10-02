MLB: Teoscar Hernández el arma silenciosa de Dodgers en octubre

Suscríbete a nuestros canales

Teoscar Hernández ha sido una pieza clave en la ofensiva de los Dodgers de Los Ángeles durante la postemporada. Más allá de los altibajos en la campaña regular, el dominicano ha respondido con poder en octubre. Su producción silenciosa ha inclinado partidos, reafirmando su valor en el equipo.

Hernández cerró la campaña 2025 con altibajos, pero en octubre se transformó. En 18 juegos de postemporada con Dodgers, acumula 5 jonrones, 18 impulsadas y un OPS de .872. Su swing agresivo pero controlado ha sido clave en momentos de presión. Letal cuando más importa.

Teoscar en sus dos primeros juegos de playoffs 2025 con Dodgers, suma: 4 hits en 10 turnos, con 2 jonrones y 6 impulsadas. Su línea ofensiva de .400/.400/1.100 y OPS de 1.500 respira impacto absoluto. En octubre, ha sido el ejecutor silencioso que inclina partidos sin ruido.

La irregularidad de Teoscar Hernández que se transforma en octubre

Durante la campaña regular 2025, Teoscar Hernández osciló entre rachas explosivas y semanas de bajo contacto. Su perfil ofensivo parecía desdibujarse en medio de ajustes mecánicos y rotaciones internas. Sin embargo, octubre lo encontró enfocado, con swing compacto y ejecución quirúrgica en momentos de máxima presión.

Hoy, Teoscar se transforma en arma silenciosa, capaz de inclinar partidos sin ruido y con precisión. En sus dos primeros juegos de playoffs con Dodgers, suma 4 hits, 2 jonrones y 6 impulsadas. Números que valieron el pase la Serie Divisional contra Phillies de Philadelphia.

Números de Teoscar Hernández en 2025

Teoscar Hernández ha tenido un año complicado, no tuvo la producción de otras veces; pero si aportó en su justa medida para ayudar al equipo. En ese contexto, aún se mantiene como una de las piezas claves, pero ahora en octubre se espera que explote todo su potencial.

Números de Hernández en 2025:

- 134 juegos, 511 turnos, 65 anotadas, 126 hits, 29 dobles, 1 triple, 25 jonrones, 89 impulsadas, 26 boletos, 134 ponches, 5 base robadas, .247 promedio, .284 OBP, .454 SLG, .738 OPS