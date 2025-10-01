Shohei Ohtani y Teoscar Hernández igualan marca histórica de Dodgers en Playoffs (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Los Dodgers de Los Ángeles iniciaron con buen pie los Playoffs 2025 de las Grandes Ligas, al vencer 10-5 a los Rojos de Cincinnati en el juego uno de la Serie de Comodín. En este encuentro, Shohei Ohtani y Teoscar Hernández fueron protagonistas para el equipo californiano, al registrar dos jonrones cada uno en este desafío.

Entre el japonés y el dominicano se combinaron para siete carreras remolcadas, siendo sin duda una producción importante y vital para el mánager Dave Roberts. El hacerse sentir con su poder, ambos jugadores entraron en la historia de esta organización que buscará en 2025 revalidar el campeonato de la Serie Mundial.

Shohei Ohtani y Teoscar Hernández se suman al club selecto en octubre

Ohtani y Hernández firmaron anoche una de esas actuaciones que quedan grabadas en la memoria de los fanáticos de los Dodgers. Ambos conectaron dos cuadrangulares en el mismo juego de la Serie Wild Card, algo que en 17 ocasiones previas solo había sido conseguido de manera individual en la historia de la postemporada del club. Verlos lograrlo juntos no solo le da un aire histórico al triunfo, sino que también refleja el peso ofensivo que pueden aportar en un octubre donde cada swing cuenta.

El antecedente inmediato de un espectáculo similar se remonta al Juego 5 de la Serie de Campeonato de 2021, cuando Chris Taylor disparó tres jonrones y AJ Pollock agregó dos más en una noche de festival ofensivo. Que Ohtani y Hernández repitan esa rareza en 2025 habla de la profundidad y la capacidad de respuesta que tiene esta versión de los Dodgers, capaces de generar un ataque demoledor en cualquier momento.

Más allá de las estadísticas, la sensación es clara y es que los Dodgers tienen en Shohei Ohtani y Teoscar Hernández un dúo capaz de cambiar juegos y series con un par de swings. En una Postemporada donde los detalles definen la historia, esta explosión ofensiva refuerza la candidatura del equipo angelino como un serio contendiente al título.