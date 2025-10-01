¡Impresionante! Shohei Ohtani abre la serie ante Cincinnati con este vuelacercas

Suscríbete a nuestros canales

Shohei Ohtani monse cansa de demostrar que es un verdadero "Fenómeno" y después de establecer una marca personal de 55 bambinazos en una campaña regular. En los playoffs también quiere liderar a su equipo y en su primer turno de esta etapa se fue, para la calle.

La novena de los Dodgers de Los Angeles está recibiendo a los Rojos de Cincinnati en el primer desafío de la serie Wild Card y después de un primer de inning de cero, para Blake Snell, el respaldo de su ofensiva vino rápidamente.

Shohei Ohtani la saca en su primer turno de la postemporada:

Esto debido a que el "Showtime" le dio la bienvenida a Hunter Greene a esta postemporada con una conexión de cuatro esquinas, abriendo la tanda por los californianos en la parte baja de ese capítulo inicial.

En cuenta favorable de 2-1, el poderoso japonés atacó una recta meteórica de 100 millas por hora (mph), para devolvérsela a Greene a una velocidad de salida de 117.7 mph y volarse la barda de línea por todo el jardín derecho, batazo que tiene arriba a los locales parcialmente 0-1 en este desafío.

¿Cuántos cuadrangulares tiene Shohei Ohtani en playoffs?

Después de sacar tres pelotas en la postemporada anterior, este batazo de cuatro esquinas, significó el cuarto cuadrangular del "Fenómeno" en su historial de playoffs, sumando ya 17 choques en esta etapa.

Ahora la misión del peligroso nipón es mantener ese ritmo ofensivo, con el objetivo de guiar a su organización a una nueva Serie Mundial en años consecutivos.