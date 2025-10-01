MLB: Carlos Narváez iguala marca histórica de Boston en postemporada (+Info)

Suscríbete a nuestros canales

El receptor venezolano Carlos Narváez se convirtió en el segundo cátcher en la historia de los Medias Rojas de Boston en recibir tres o más boletos en un juego de postemporada. El único antecedente similar data de hace más de un siglo: Forrest Cady lo logró en el Juego 1 de la Serie Mundial de 1916 frente a los Brooklyn Robbins.

Narváez, oriundo de Maracay, Estado Aragua, mostró temple y lectura de zona en una actuación que, aunque discreta en términos ofensivos tradicionales, tuvo impacto directo en la dinámica del encuentro ante los Yankees de Nueva York.

Un registro que permanecía intacto desde 1916

La marca de Cady había resistido el paso del tiempo durante 109 años. En ese lapso, ningún receptor del equipo había logrado alcanzar tres bases por bolas en un juego de playoffs. Narváez lo hizo en su debut en postemporada, en un contexto de alta exigencia, lo que refuerza el valor de su actuación.

En una organización con tradición de receptores defensivos, el aporte de Carlos Narváez desde la caja de bateo ofrece una dimensión adicional. Su desempeño a lo largo de toda la temporada a la defensiva como con el madero ha sido de mucha ayuda para los Medias Rojas.