En el juego 1 de la Serie de Comodín

Por

David Méndez
Martes, 30 de septiembre de 2025 a las 06:49 pm
MLB: Anthony Volpe pega este cuadrangular para los Yankees (+Video)
Foto: Cortesía
El campocorto de los Yankees de Nueva York, Anthony Volpe, puso en ventaja a los Mulos 1-0 con cuadrangular solitario en la segunda entrada del Juego 1 de la Serie de Comodín de la Liga Americana ante los Medias Rojas de Boston.

El batazo llegó ante el zurdo Garrett Crochet, quien lanzó una sinker de 97.1 millas por hora que Volpe transformó en una explosión de 105.2 MPH y una distancia de 382 pies hacia el jardín derecho.

Este cuadrangular es apenas el segundo para Volpe en series de Playoffs, el primero había sido en la Serie Mundial ante los Dodgers.

