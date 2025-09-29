Así va el historial entre Yankees de Nueva York y Medias Rojas de Boston en postemporada

Suscríbete a nuestros canales

La temporada regular de las Grandes Ligas llegó a su fin durante este domingo, lo que significa que a partir de ahora la cosa será entre 12 equipos para tratar de llegar a la Serie Mundial. Entre esos candidatos al título resaltan Yankees de Nueva York y Medias Rojas de Boston, quienes son bien conocidos por su histórica rivalidad.

Si bien el 2025 estuvo lleno de altibajos para ambos conjuntos, al final lograron clasificar a la postemporada por medio del Comodín. Lo más curioso de todo es que, justamente, tanto Boston como Nueva York se verán las caras en esta primera etapa para decidir quién avanzará a la Serie Divisional.

Cabe recordar que los dirigidos por el manager Aaron Boone pelearon hasta este último día por el banderín de la División Este de la Liga Americana, dejando un récord de 94 victorias y 68 derrotas. Por su parte, el estratega Alex Cora llevó a sus pupilos a una clasificación como el segundo por la vía del Comodín, con marca de 89 triunfos y 73 caídas.

Yankees, a tomar revancha del último duelo

La última vez que Yankees de Nueva York y Medias Rojas de Boston se vieron las caras en la postemporada fue en 2021. De hecho, se trató de la última edición antes de que el formato cambiara en 2022 al que se tiene actualmente.

En aquel entonces, los dos equipos se enfrentaron en un juego único por el Comodín, en el cual Boston se impuso con pizarra de 6 a 2 en el Fenway Park. Entre Alex Verdugo y Xander Bogaerts cargaron con el peso ofensivo al remolcar cinco rayitas entre ambos; por su parte, Nathan Eovaldi solo toleró una anotación tras 5.1 entradas de labor para adjudicarse el triunfo.

Luego de dicho encuentro, Boston avanzó a la Serie Divisional para imponerse a los Rays de Tampa Bay (3-1). Sin embargo, para la Serie de Campeonato no pudieron derrotar a los Astros de Houston (4-2).

Asimismo, cabe agregar que ese enfrentamiento sirvió para balancear el historial entre Yankees y Medias Rojas a 12 victorias por bando. Las dos primeras series quedaron en manos del conjunto del Bronx, en tanto que las tres últimos fueron para los Sox.

Historial entre Yankees de Nueva York y Medias Rojas de Boston en postemporada

1999 - Serie de Campeonato (4-1)

Medias Rojas de Boston 3 - 4 Yankees de Nueva York

Medias Rojas de Boston 2 - 3 Yankees de Nueva York

Yankees de Nueva York 1 - 13 Medias Rojas de Boston

Yankees de Nueva York 9 - 2 Medias Rojas de Boston

- 2 Medias Rojas de Boston Yankees de Nueva York 6 - 1 Medias Rojas de Boston

2003 - Serie de Campeonato (4-3)

Medias Rojas de Boston 5 - 2 Yankees de Nueva York

- 2 Yankees de Nueva York Medias Rojas de Boston 2 - 6 Yankees de Nueva York

Medias Rojas de Boston 3 - 4 Yankees de Nueva York

Medias Rojas de Boston 3 - 2 Yankees de Nueva York

- 2 Yankees de Nueva York Medias Rojas de Boston 2 - 4 Yankees de Nueva York

Yankees de Nueva York 6 - 9 Medias Rojas de Boston

Yankees de Nueva York 6 - 5 Medias Rojas de Boston

2004 - Serie de Campeonato (4-3)

Yankees de Nueva York 10 - 7 Medias Rojas de Boston

- 7 Medias Rojas de Boston Yankees de Nueva York 3 -1 Medias Rojas de Boston

-1 Medias Rojas de Boston Medias Rojas de Boston 8 - 19 Yankees de Nueva York

Medias Rojas de Boston 6 - 4 Yankees de Nueva York

- 4 Yankees de Nueva York Medias Rojas de Boston 5 - 4 Yankees de Nueva York

- 4 Yankees de Nueva York Yankees de Nueva York 2 - 4 Medias Rojas de Boston

Yankees de Nueva York 3 - 10 Medias Rojas de Boston

2018 - Serie Divisional (3-1)

Medias Rojas de Boston 5 - 4 Yankees de Nueva York

- 4 Yankees de Nueva York Medias Rojas de Boston 2 - 6 Yankees de Nueva York

Yankees de Nueva York 1 - 16 Medias Rojas de Boston

Yankees de Nueva York 3 - 4 Medias Rojas de Boston

2021 - Comodín (1-0)