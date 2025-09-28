MLB

Guardianes de Cleveland logran épica remontada y repiten título divisional

La escuadra de Ohio logra el campeonato en la División Central de la Liga Americana

Por

Stefano Malavé Macri
Domingo, 28 de septiembre de 2025 a las 06:52 pm
Ha finalizado oficialmente la temporada regular en las Grandes Ligas y, por ende, se han asegurado cada una de las posiciones de los equipos que avanzan a la Postemporada y aquellos que se consagraron campeones divisionales.

Uno de ellos son los Guardianes de Cleveland, equipo que remontó contra los Rangers de Texas en Progressive Field para terminar con un récord de 88 victorias y 74 derrotas, superando así a los Tigres de Detroit con un juego de diferencia.

Con esto, los de Ohio logran su segundo título al hilo en la División Central de la Liga Americana, debiendo enfrentar nuevamente a los Tigres en la Serie de Comodín, donde el primero en ganar sus dos juegos se medirá a Marineros de Seattle, campeones del Oeste.

Remontada histórica

La victoria contra Texas no fue la única remontada que lograron los Guardianes para conseguir esta gesta, sino también aquella remontada en juegos de diferencia con respecto a Tigres de Detroit para ganar su división.

Cleveland tuvo que superar un déficit de 15.5 duelos para llegar a este punto, siendo el equipo que logró la mayor remontada divisional en la historia de las Grandes Ligas, superando así a los Bravos de Atlanta en 1914 (15.0) y a los Yankees de Nueva York (14.0) en 1978.

Mayores déficits remontados

Año Equipo Juegos en déficit
2025 Cleveland Guardians 15.5
1914 Atlanta Braves 15.0
1978 New York Yankees 14.0
2012 Oakland Athletics 13.0
1995 Seattle Mariners 13.0
1951 San Francisco Giants 13.0

 

Domingo 28 de Septiembre de 2025
