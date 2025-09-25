Brayan Rocchio se roba el protagonismo en la épica remontada de Cleveland Guardians

Suscríbete a nuestros canales

Los Cleveland Guardians han logrado lo imposible en la recta final de la temporada 2025 de las Grandes Ligas. La franquicia de Ohio ha logrado levantar un déficit de más de 10 juegos de diferencia para montarse en la cima de la División Central de la Liga Americana.

A falta de cuatro juegos para que se termina la ronda regular, el equipo dirigido por Stephen Vogt venció en par de oportunidades a Detroit Tigers para tomar el mando en el división y acariciar el título divisional en el joven circuito. La novena ahora cuenta con vienta a favor, donde ya le ganaron la serie particular a los bengalíes y cerrarán en casa la campaña con tres duelos ante Texas Rangers.

Bateo oportuno y gran dominio en el morrito ha destacado como la clave para estos Guardianes, que ahora tienen en sus manos la posibilidad de decir presente en la venidera Postemporada de Las Mayores. Sin tanto focos alrededor, el venezolano Brayan Rocchio ha figurado como protagonista en la increíble remontada de Cleveland en esta recta final de MLB.

Brayan Rocchio brilla en la remontada de Cleveland

Además de conformar una de los mejores duplas en la intermedia con su compatriota Gabriel Arias, el camarero se ha soltado a batear en el momento más necesario de la franquicia, que han tomado el dominio en la División Central del joven circuito.

Una muestra de ellos se vivió en la cartelera de este miércoles por la noche, donde el pelotero venezolano se embasó en tres oportunidades con doblete, sencillo y un boleto para culminar con una presentación perfecta de 2-2 con par de anotaciones contra los felinos.

En los últimos siete desafíos, Brayan Rocchio presenta un promedio de bate de .348, ocho hits, cinco anotadas, .400 en porcentaje de embasado (OBP) y un slugging de .522 en 23 turnos ofensivos, siendo una pieza clave en el lineup de Stephen Vogt.