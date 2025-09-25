Cleveland Guardians trepa a la cima con épica remontada en septiembre (+detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Los Cleveland Guardians están demostrando que nada es imposible y que el béisbol de las Grandes Ligas puede ser romántico en algunas ocasiones. El equipo de Stephen Vogt han asaltado la cima en la División Central de la Liga Americana sobre el final de la temporada regular 2025.

Después de llegar a la serie un juego por debajo sobre los Detroit Tigers, la franquicia de Ohio completó una de las remontadas más legendarias en los últimos tiempos y vencieron por segunda vez consecutiva a los bengalíes en la una serie de tres compromisos desde el Progressive Field.

Pitcheo y bateo oportuno se han combinado para montar en la cúspide a la tropa de José Ramírez y compañía, a falta de solo cuatro encuentros en el calendario para cerrar la campaña regular de Las Mayores. Luego de tener un déficit de doble dígito ante los bengalíes en la Central del joven circuito, los Guardianes ahora tienen todo a su favor para conquistar el banderín y asegurar su presencia en la venidera Postemporada de MLB.

Remontada épica de Cleveland Guardians

El última mes de ronda regular de Cleveland es digna de una historia de amor que se podría completar con un final feliz, ganando el título divisional. A falta de cuatro desafíos por jugarse, el conjunto de Ohio ocupa el primer lugar en solitario en el momento más crucial de la temporada. Su consistencia en las últimas semanas les ha permitido capitalizar los tropiezos de sus rivales directos y tomar el control absoluto de la división cuando más importa.

El pasado 3 de septiembre, Detroit contaba con una ventaja de 10 partidos de diferencia en el primer lugar de la Central de la Liga Americana, pero ha quedado atrás gracias a la debacle monumental y la increíble racha de los Guardianes en la recta final de la campaña.

Ambos les toca un enfrentamiento en el Progressive Field. Después de eso, los bengalíes viajarán al Fenway Park para cerrar la temporada contra los Medias Rojas de Boston, equipo que también está luchando por la clasificación a Playoffs, mientras que, Cleveland Guardians culminará en casa con una serie de tres duelos ante Texas Rangers.