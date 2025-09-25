Aaron Judge se une a selecto club de leyendas con 50 jonrones en MLB

Suscríbete a nuestros canales

Aaron Judge consolidó otro año memorable y digna de MVP con su cuadrangular 50 en la presente temporada de las Grandes Ligas. El jardinero lideró la victoria (8-1) de los New York Yankees sobre Chicago White Sox con par de cañonazos en la jornada de este miércoles por la noche.

El capitán de los 'Mulos del Bronx' consiguió la ansiada cifra con descomunal cuadrangular de tres carreras para poner adelante a su equipo, siendo una conexión que se perdió de vista a 106.9 millas por hora y 392 pies de distancia. El patrullero neoyorquino convirtió su tercera campaña con 50 o más bambinazos en los últimos cuatro años, siendo uno de los toleteros con más cañonazos desde ese lapso.

No terminó allí para el capitán de los Yankees y fue el encargado de poner cifras definitivas en el marcador con otro monstruosos jonrón por el jardín derecho para llegar a 51 en la presente temporada de Las Mayores, convirtiéndose también en el cuatro bateador con 50 vuelacercas en 2025, uniéndose en ese registro a Cal Raleigh (60), Kyle Schwarber (56) y Shohei Ohtani (53).

Aaron Judge se une a leyendas con 50 jonrones

Antes del 'Juez' solo tres toleteros habían conseguido por lo menos cuatro temporadas con 50 o más cuadrangulares en la historia de Las Mayores. El guardabosque de los neoyorquinos se convirtió en apenas el cuarto con cuatro campañas de +50 jonrones en MLB, logrando la cifras en las ediciones de (2017, 2022, 2024 y 2025).

A lo largo de la historia de las Grandes Ligas, solo cuatro jugadores han logrado conectar 50 o más bambinazos en al menos cuatro temporadas distintas, consolidando su lugar entre los bateadores más temidos de todos los tiempos. Babe Ruth fue el pionero de esta hazaña en las décadas de 1920, convirtiéndose también en el primero en llegar a 60 tablazos en una zafra. Mark McGwire (1996, 97, 98, 99) y Sammy Sosa (1998, 99, 00, 01) le fueron los pasos a el 'Bambino' durante una de los épocas más explosivas del béisbol a finales de los años 90 y principios de los 2000.

Aaron Judge se ha unido a este exclusivo grupo, demostrando una consistencia impresionante con su poderío ofensivo, con su cuarta temporada de 50 vuelacercas, que le daría muchos requisitos para pelear por el MVP de la Liga Americana en la actual edición.