Juegos para este jueves 25 de septiembre en la MLB

Estamos en la etapa cumbre de la temporada 2025 y evidentemente cada jornada es fundamental a esta altura, aunque ya hay varios cupos a postemporada definidos, por ende te mostraremos los choques pautados en este jueves 25 de septiembre en las Grandes Ligas.
En esta fecha, 10 organizaciones tomarán un descanso, mientras que en los 10 duelos pautados hay par de enfrentamientos entre rivales de división que se robarán todas las miradas.
Juegos para este jueves en la MLB:
- Piratas de Pittsburgh vs Rojos de Cincinnati 12:40pm
- Rays de Tampa Bay vs Orioles de Baltimore 1:05pm
- Mellizos de Minnesota vs Rangers de Texas 2:35pm
- Astros de Houston vs Atléticos de Oakland 3:35pm
- Dodgers de Los Angeles vs Cascabeles de Arizona 3:40pm
- Marlins de Miami vs Phillies de Philadelphia 6:05pm
- Tigres de Detroit vs Guardianes de Cleveland 6:40pm
- Medias Blancas de Chicago vs Yankees de Nueva York 7:05pm
- Medias Rojas de Boston vs Azulejos de Toronto 7:07pm
- Mets de Nueva York vs Cachorros de Chicago 7:40pm
- Reales de Kansas City vs Angelinos de Anaheim 9:38pm
- Rockies de Colorado vs Marineros de Seattle 9:40pm.