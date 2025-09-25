MLB: Carlos Narváez emula a una leyenda en Boston (+Dato)

Suscríbete a nuestros canales

El receptor venezolano Carlos Narváez ha escrito su nombre en los libros de historia de los Medias Rojas de Boston al convertirse en el décimo receptor de la franquicia con una temporada de al menos 15 cuadrangulares. Este logro lo posiciona como el primero en alcanzar esa marca desde que Christian Vázquez lo hiciera en 2019, rompiendo una sequía de poder ofensivo desde la posición de catcher.

El joven pelotero, que disputa su primera campaña completa con en las Grandes Ligas, ha demostrado no solo fuerza al bate, sino también consistencia en el contacto, sumando 27 dobles en la temporada. Esta combinación de poder y producción lo convierte en apenas el segundo receptor en la historia de los Medias Rojas en lograr al menos 15 jonrones y 25 dobles en su primer año completo, uniéndose a Jason Varitek, quien en 1999 acumuló 39 dobles y 20 cuadrangulares. Actualmente Varitek pertenece al staff de coaches de los patirrojos.

Se une a una lista selecta de receptores históricos

Con esta actuación, Narváez también se convierte en el sexto catcher en la historia de la franquicia en alcanzar una temporada con al menos 15 cuadrangulares y 25 tubeyes, compartiendo espacio con leyendas como Carlton Fisk, Rich Gedman, el propio Varitek, Víctor Martínez y Christian Vázquez.

Este logro no solo resalta el impacto inmediato de Narváez en la alineación de Boston, sino que también lo proyecta como una pieza clave para el futuro del equipo. Su capacidad para producir desde una posición tradicionalmente defensiva añade profundidad y versatilidad al roster de los Medias Rojas quienes siguen firmes en su camino a la postemporada.

La irrupción de Carlos Narváez representa una bocanada de aire fresco para la organización, que ha apostado por el desarrollo interno y la renovación de su núcleo competitivo. En una temporada marcada por altibajos, el desempeño del receptor venezolano se ha convertido en uno de los puntos más brillantes del año.