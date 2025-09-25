¡Lamentable! Luis García se perderá toda la temporada 2026 por esta razón

Suscríbete a nuestros canales

La peor noticia que se podía esperar, en el caso del venezolano Luis García se dio a conocer este miércoles, debido a que el manager Joe Espada informó que el abridor se perderá toda la campaña 2026.

Después de estar ausente por más de dos años de la acción, gracias a una cirugía Tommy John con una atropellada recuperación, el derecho de 28 años tuvo su anhelado regreso el pasado 1 de septiembre ante los Angelinos de Anaheim.

Luis García se reciente del brazo:

Luego de esa notable primera presentación después de exactamente 854 días sin lanzar en MLB, en la cual trabajó durante seis capítulos y se llevó el triunfo, todo parecía indicar que estaba completamente bien.

No obstante, ocho días más tarde, el criollo tuvo que ser sustituido a la altura del segundo inning contra los Azulejos de Toronto, tras presentar una molestia en su codo derecho y posteriormente fue incluido en la lista de lesionados por 15 días.

Luis García se perderá el resto de la zafra 2026:

Tras cumplirse ese lapso, el estratega de los Astros de Houston, Joe Espada, informó el día de hoy que García deberá someterse a una nueva cirugía en el codo derecho y por lo tanto, no podrá lanzar en el 2026.

Es una noticia bastante lamentable, motivado a que se trata de una recaída y aunque cuenta con 28 años, le puede costar volver al máximo nivel. Sin embargo, este derecho ha demostrado que es un gran luchador desde su etapa inicial en el beisbol organizado. El staff de Meridiano le envía muchas fuerzas a Luis García.