Aracelis León augura un futuro prometedor y exitoso para el beisbol en Venezuela (Exclusiva)

Entre lo que resta del 2025 y los primeros meses del 2026, el beisbol cobrará mayor importancia para el fanático venezolano. Y es que además de las clásicas temporadas de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) y Serie del Caribe, ahora también habrá que sumarle el Clásico Mundial de Beisbol y la Copa América.

Aracelis León, presidenta de la Federación Venezolana de Beisbol (FVB), conversó en exclusiva con Meridiano para abordar varios temas de interés, sobre todo en el tema internacional con lo que respecta a nuestra selección.

Un mundial a la vuelta de la esquina

Para nadie es un secreto que el Clásico Mundial de Beisbol se convirtió en ese título que Venezuela necesita alzar sí o sí. Para este 2026 las expectativas vuelven a ser altas, pues la actual generación de peloteros desborda un talento sin igual que ilusiona a más de uno.

"Ya todos los países le entregamos a Major League Baseball nuestros 50 jugadores. Estos jugadores fueron evaluados por sus organizaciones respecto al tema de salud y cada limitación que pudieran tener. Una vez ellos revisen la lista nos indicarán quiénes son los aprobados", apuntó Aracelis.

El combinado criollo contará nuevamente con Omar López como el manager, con el detalle que ahora estará acompañado en su staff con figuras como Miguel Cabrera y Johan Santana, quienes en su momento defendieron el uniforme del combinado venezolano.

"Todos ellos tienen una trayectoria maravillosa. Sumarlos nos ha dado un plus mayor. Fue muy difícil elegir a los coaches, pero teníamos que escoger y afortunadamente para el país eso fue bien recibido", comentó.

Hasta los momentos no hay una fecha definida para que el grupo de jugadores se reúna, aunque sí se tiene previsto que realicen dos juegos de preparación poco antes del inicio del Clásico Mundial.

"Todavía no está pautado para este año que las selecciones jueguen dentro de los contratos que tenemos con todas las organizaciones. Previo al Clásico Mundial se realizan algunos partidos, y a nosotros nos asignaron como sede West Palm Beach, aunque no nos han dicho contra quién", aseguró la presidenta.

Venezuela y la esperada Copa América

Otro de los temas a destacar tuvo que ver con la primera edición de la Copa América, un evento que será organizado por la World Baseball Softball Confederation Americas, y que marcará un antes y un después en la pelota de nuestra región.

"Las expectativas son grandes. América no tenía un evento de selecciones a nivel del beisbol. Queremos que Venezuela tenga un gran combinado. Estoy segura que de manera mancomunada entre la LVBP, la federación y el Ministerio del Deporte vamos a lograr tener un buen equipo de beisbol", señaló Aracelis León.

Recordemos que este torneo dará cuatro cupos a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, y cinco cupos a los Juegos Panamericanos Lima 2027. Además, también dará puntos para el ranking mundial de la WBSC, lo que será importante de cara a la clasificación a los Juegos Olímpicos.

Esta selección de Venezuela tendrá como base a jugadores que hacen vida en la LVBP, pero no se descarta que aquellos que estén en forma y hayan visto acción en el sistema de Ligas Menores también formen parte del roster. Respecto al staff técnico, Aracelis León aseguró que la semana que viene harán anuncios al respecto.

"El acuerdo es que vamos a tratar que exista paridad entre todos. Son 27 peloteros que tenemos que elegir, por lo que habrá algunas organizaciones que tengan que prestar al menos tres. Las puertas están abiertas para todos. Esperemos también contar con aquellos jugadores que no hacen vida en la LVBP, pero sí en el sistema de Ligas Menores", finalizó.