Leones dan su primer paso hacia la temporada 2025-2026 con el inicio de su minicamp

Es cuestión de muy pocos días para que arranque la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP). Mientras ese ansiado momento llega a nuestros calendarios, los Leones del Caracas consolidan su planificación para afrontar con gran ritmo al Día Inaugural.

Para nadie es un secreto que el primer paso para las organizaciones durante la pretemporada es realizar un minicamp, esto con la finalidad de ver con qué nuevas figuras contarán a partir de los entrenamientos oficiales. Justamente, el conjunto melenudo no le ha restado importancia a ese campamento.

Leones, a rugir en Macuto

Lo que era un secreto a voces, ahora ya es un hecho. Los Leones del Caracas anunciaron este miércoles, a través de sus redes sociales, que su minicamp iniciará el sábado 27 de septiembre, y tendrá una duración de cuatro días. La sede será el Estadio Fórum de La Guaira, donde los jugadores estarán bajo la dirección técnica de varios coaches, entre esos Mike Álvarez (coach de pitcheo).

Se tiene previsto que una vez culmine dicho campamento, el equipo comience oficialmente sus prácticas de pretemporada. Si bien todavía no hay una fecha oficial, es muy probable que esta arranque a partir del 1 de octubre.

A su vez, vale recordar que los dirigidos por el manager José Alguacil tendrán su primer enfrentamiento de la zafra 2025-2026 el jueves 16 de octubre, ante los Bravos de Margarita en condición de visitantes.