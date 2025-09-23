¿Con qué grandesligas contarían los Leones en el día inaugural de la 2025-2026?

Suscríbete a nuestros canales

La temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) está a la vuelta de la esquina y los aficionados de todo el país mantienen la cuenta regresiva. Como suele suceder todos los años, los Leones del Caracas lucen entre los máximos candidatos a levantar el título, por lo que esta venidera zafra no será la excepción.

A pesar de que todavía no han iniciado sus entrenamientos de pretemporada, la gerencia no para de trabajar para contactar y asegurar a los peloteros que estarán con el equipo desde el día inaugural. De hecho, es muy probable que el manager José Alguacil cuente con al menos dos grandesligas en su primer lineup.

Leones quieren rugir desde el día uno

El gerente deportivo de los Leones del Caracas, Luis Sojo, adelantó una información sobre dos posibles nombres con los que ya se tiene contacto para reportarse con el grupo. Las figuras en cuestión son Lenyn Sosa y Moisés Ballesteros.

"Lenyn Sosa tiene dos semanas diciéndome que va a jugar desde el primer día. Estamos en conversaciones con su agente, porque el año pasado le fue muy bien", apuntó el gerente durante una entrevista en el programa Béisbol Center de la emisora Hot Sports.

En lo que va de la temporada 2025 de las Grandes Ligas, Sosa es líder en varios apartados ofensivos de las Medias Blancas de Chicago: jonrones (21), hits (129), carreras impulsadas (71), y promedio al bate (.259). Dichas estadísticas marcan su mejor rendimiento desde que debutó en el Big Show en 2022.

Por su parte, Ballesteros se estrenó esta campaña con el primer equipo de los Cachorros de Chicago. Hasta los momentos suma 12 imparables (un doble, un triple y dos vuelacercas), nueve carreras empujadas, ocho anotadas y .261 de promedio luego de 16 presentaciones. Si bien su equipo ya tiene un puesto en los playoffs, la única manera que entre en el roster de postemporada sería en reemplazo de algún lesionado.

"Moisés me dijo que va a jugar. Es posible que esté desde el primer día, pero no será por toda la temporada, quizá solo un mes o mes y medio. Ya he tenido acercamientos con él", añadió Sojo.

Por lo pronto, los Leones del Caracas podrían contar con un roster de lujo para ese primer enfrentamiento contra los Bravos de Margarita, en condición de visitantes, el jueves 16 de octubre. Se tiene previsto que para dicho juego ya estén uniformados Erick Leal, José Rondón, Wilfredo Tovar, Yonathan Daza, Gabriel Noriega, Aldrem Corredor, René Pinto, Víctor Bericoto, entre otros.

"Vamos a contar con un equipo muy completo desde el primer día. Si las cosas salen en el terreno, estaremos en la pelea para la postemporada", finalizó el gerente del conjunto melenudo.