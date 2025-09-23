La Dinastía que creó Buddy Bailey con los Tigres de Aragua (+detalles)

Suscríbete a nuestros canales

La Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) se encuentra de luto por la sorpresivo fallecimiento de Buddy Bailey a los 68 años de edad. El estadounidense es considerado el dirigente más exitoso que ha pasado de la pelota criolla, ganando seis títulos con Tigres de Aragua.

El difunto mandamás fue el responsable de la gran dinastía de la franquicia aragüeño a inicios del 2000, donde alzó un tricampeonato y ganó una Serie del Caribe de 2009, siendo la única que ha ganado la organización en su historia. Además de eso, posee el récord de más victorias conseguida entre los managers del circuito rentado.

Buddy Bailey fue sin duda el pilar de lo que se conoció como la “Dinastía” de los Tigres de Aragua en la LVBP durante la década de los 2000s. Desde que llegó a la novena maracayera en la temporada 2002-03, el estratega sumó seis cetros (2003-04, 2004-05, 2006-07, 207-08, 2008-09 y 2011-12). Asimismo, el norteamericano llevó a los Tigres a disputar ocho finales en un lapso de nueve años.

Buddy Bailey: el responsable de Dinastía de Tigres de Aragua

El éxito del coach americano se consolidó en la campaña 2003-04 cuando los bengalíes derrotaron en seis juegos (4-2) a Caribes de Oriente. Al año siguiente, el manager lideró el bicampeonato de los felinos, tras superar en siete partidos (4-3) a Leones del Caracas.

Aunque perdieron en la 2005-06 frente a los melenudos, Bailey selló la dinastía tigrera con tres campeonatos consecutivos ante Navegantes del Magallanes (2006-07), Cardenales de Lara (2007-08) y Leones (2008-09), éste último llevándose la primera corona en la Serie del Caribe de Mexicali, ganando cinco de seis compromisos.

Además de llevar a la cima a los aragüeños, el dirigente fue elegido el Manager del Año con récord de 41 victorias y 21 derrotas en la temporada 2006-07 y el Mejor Manager en el clásico caribeño de 2009. El glorioso mandamás se marcha de este plano precisamente dirigiendo a los Tigres en su última experiencia como estratega en la LVBP (2024-25).