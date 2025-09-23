LVBP: Estos son los títulos de Buddy Bailey en Venezuela (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

La Liga Venezolana de Beisbol Profesional se despide de una figura histórica. Este martes 23 de septiembre, se confirmó la lamentable muerte del manager estadounidense Buddy Bailey, quien fue el pilar más importante de los Tigres de Aragua de la última gran dinastía en la LVBP. Extraoficialmente se conoció que su fallecimiento se debió a causa del cáncer.

El dirigente de 68 años dejó un extenso currículum que se refleja en un total de 519 victorias con dos equipos (Tigres y Tiburones de La Guaira). Su presencia, marcó un antes y un después en la trayectoria de ambas franquicias.

Su trayectoria en Venezuela comenzó en la campaña 2002/2003 y desde ese momento, comenzó a crear un legado que quedará grabado en la memoria de todos los fanáticos venezolanos y en los libros de récords más importantes de la historia de la liga.

Buddy Bailey, un ganador en la LVBP

En más de una década como dirigente en este circuito, solo perdió tres de nueve finales posibles. Es el segundo máximo ganador del beisbol venezolano, con un total de seis títulos y una Serie del Caribe, todo esto con el uniforme del conjunto aragüeño.

Con el combinado bengalí terminó con un récord de 433 victorias y 386 derrotas, con un porcentaje de victorias en .529. Los títulos llegaron en las zafras 2003-2004, 2004-2005, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2011-2012.

Finalmente, Buddy Bailey deja un legado indiscutible no solo en la organización de los Tigres de Aragua, sino en toda la Liga Venezolana de Beisbol Profesional y seguramente su historia será uno de los temas más mencionados durante esta próxima temporada 2025/2026 de la LVBP.