LVBP: Cardenales de Lara anuncia a un nuevo importado para la temporada 2025/2026

Suscríbete a nuestros canales

La organización de los Cardenales de Lara sigue afinando todos los detalles de su planificación de cara a una nueva temporada en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional. Este viernes 19 de septiembre, la gerencia general y deportiva confirmó la incorporación del lanzador Hunter McMahon como su quinto importado de la edición 2025/2026.

El estadounidense de 27 años juega actualmente en la quien vendrá a su primera experiencia en la pelota invernal, este año lanzó en la American Association (AA) de la organización de los Kansas City Monarchs. En lo que ha sido esta zafra, tiene 28 juegos disputados, récord de 2 ganados y dos perdidos, acumulando 31.1 entradas de labor, 13 salvados, 11 carreras permitidas, 11 boletos, 39 ponches y efectividad de 2.30.

Desde el inicio de su carrera en 2016 dentro de la Florida Collegiate Summer League, se ha caracterizado por ser un lanzador de mucho control. En el sistema de ligas menores de la MiLB, tienen un récord de 10 victorias y 6 derrotas, 112 juegos lanzados, 192.1 innings, 186 ponches y efectividad de 4.02. Todos estos registros principalmente los realizó con la franquicia de los Washington Nationals y Twins de Minnesota.

Cardenales confirma su quinto importado

Esta será su primera experiencia no solo en la LVBP, sino en todo lo que respecta a la pelota invernal. Por lo tanto, se espera que demuestre toda su calidad en un circuito criollo que ha estado marcado en los últimos años por el dominio de la ofensiva.

Al concretar esta firma, el conjunto larense reafirma su plan de tener un bullpen consolidado y fortalecido que sea una de sus principales herramientas sobre el terreno de juego para esta campaña y con la llegada de McMahon, adquieren juventud y explosividad con sus lanzamientos en la lomita.

No cabe duda de que los actuales campeones tienen la clara intención de defender su título y lo están demostrando desde la gerencia con estos destacados movimientos con miras de fortalecer el pitcheo. Finalmente, se espera que las próximas semanas se anuncie el resto de peloteros que van a conformar el grupo de importados por parte de los Cardenales de Lara.