Conoce el deseo de David Concepción para la próxima temporada de LVBP (+Declaraciones)

David Concepción, emblema del béisbol venezolano y figura histórica de los Rojos de Cincinnati, recibió con emoción la noticia de que el próximo campeonato de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) llevará su nombre. Desde Miami, donde reside actualmente, expresó su agradecimiento a la liga y a todos los fanáticos que lo han acompañado en este reconocimiento a su trayectoria.

En una entrevista acompañado por el periodista deportivo Jorge Montenegro, conocido por su trabajo con los Tigres de Aragua, el "Rey David" tuvo unas palabras y no dudó en sentirse orgulloso y halagado de que hayan elegido su nombre para el venidero campeonato del beisbol venezolano.

Sueño de estar en la inauguración

Aunque su deseo es estar presente desde el primer día del torneo, el ex campocorto explicó que todavía espera la autorización médica para viajar en avión.

“Quisiera estar en la inauguración, pero aún no tengo la autorización médica. Posiblemente la obtenga a finales de año y me encantaría lanzar la primera pelota en el estadio José Pérez Colmenares, así que espero que los Tigres clasifiquen al Round Robin”, señaló.

El anhelo de entregar el trofeo

Además, Concepción también compartió una ilusión especial: ser él mismo quien entregue el trofeo al equipo campeón de esta temporada. Ese gesto representaría un cierre simbólico y emotivo para un torneo que llevará su nombre, en reconocimiento a su legado dentro y fuera del terreno.

Agradecimiento a los fanáticos

Finalmente, el nativo de Ocumare de la Costa dedicó palabras de gratitud a la afición venezolana, que ha seguido de cerca su estado de salud y lo ha felicitado por el homenaje.

“Gracias a todos los fanáticos por estar pendientes de mí”, expresó con humildad el “Rey David”, quien sigue siendo un referente del deporte nacional y un símbolo de orgullo para el béisbol criollo.

David Concepción es una leyenda del beisbol de Venezuela y esto por su trabajo tanto en Grandes Ligas, como en LVBP. Ya que en sus tiempos con los Tigres de Aragua pudo jugar 24 temporadas, conectó 818 hits y dejó promedio de .285. Además, conquistó tres campeonatos con el equipo aragueño.