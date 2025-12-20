Íntimo y emocional, el encuentro de Ronald Borjas con Caracas

Suscríbete a nuestros canales

Ronald Borjas se reencontró con el público caraqueño la noche de este viernes, 19 de diciembre “En íntimo” un concierto realizado en un tradicional centro comercial del este de la capital y de la mano de Vibra Production, que estuvo sold out para disfrutar de una presentación cercana, llena de ritmos y emociones.

Previo a la aparición de Borjas, un reencuentro con el pasado ocurrió, Nestor Rivero, exvocalista de Los Adolescentes abrió lo que sería una noche llena de salsa, recordando grandes éxitos que interpretó con esta agrupación y que los presentes corearon de principio a fin, mientras bromeaba con el paso del tiempo, aunque esto no ha tenido ninguna incidencia en la potencia de su voz.

Luego de un rato más con el DJ a cargo, comenzó la proyección de un video con diversos mensajes de deseos de éxito y palabras de reconocimiento por reconocidos salseros como Luis Enrique, Gilberto Santa Rosa, Tito Nieves, Oscar De Leon y el mismísimo Gustavo Aguado quien se expresó sobre “su niño” como uno de los integrantes más importantes de Guaco.

Se trataba del previo para que el gran protagonista de la noche, Ronald Borjas, a eso de la 1:40am apareciera en el escenario (terminando la espera) con el tema “Loco por volverte a ver”.

Ronald Borjas brilló en el Caracas Music Hall

Y así, ansiosos por verle, parecían estar los presentes, que lo recibieron entre aplausos y gritos de euforia, coreando lo que empezaba a ser el recorrido justamente por temas que se volvieron icónicos en la súper banda de Venezuela, por la voz de uno de los interpretes más elegantes de la música tropical venezolana. Trajeado con una versión más casual al (look black and White) del que hace gala en su producción Joyas que Bailan, Borjas vistió de negro cuello tortuga, y chaqueta blanca.

En dos horas de concierto, el menor de la dinastía de vocalistas Borjas se paseó por temas de su primer trabajo como solista, la nostalgia de canciones que convirtió en salsa con su producción Joyas que Bailan como “Piel de Ángel” (versión del éxito de Camilo Sexto), y también dedicando un amplio espacio a la salsa erótica, que interpreta en su otro proyecto musical “Los Pikis” en los que rescata aquellas canciones de los noventa popularizadas en el argot popular como “salsa de camionetica”.

Avanzaba el carrusel musical, cuando llegó para acompañarle el cantautor venezolano Oscarcito, junto a quien interpretó; Dime Cómo Hago y Tú y yo tenemos. “La noche” no solo fue la ocasión perfecta para estrenar en vivo “Pervertido” el tema de su más reciente videoclip, sino la canción que lleva ese nombre y que interpreta junto al dúo cubano Gente de Zona, para el que previamente, el artista le enseñó al público el coro porque también era la primera vez que lo tocaba en vivo.

Cercanía con el público

Varios estenos en esta cita, que ciertamente respondió al concepto íntimo, pues el zuliano fue cercano no solo conversando con el público, sino que hizo espacios para tomar fotos y videos con asistentes que le pasaban sus celulares, y hasta cedió espacio en la tarima para una propuesta matrimonial que estuvo amenizada posteriormente por la canción “Lo eres todo”.

Ante un público que permaneció de pie de principio a fin, Borjas se despidió agradeciendo y asegurando que se lleva a Caracas en el corazón, mientras improvisaba con la banda en el tema Si fuera yo bailo conmigo, para cerrar su presentación a eso de las 3:45am. Su gira decembrina continúa este sábado en Maracay.