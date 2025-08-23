Ronald Borjas se casó en la gran Caracas: Así fue la mágica boda

Suscríbete a nuestros canales

El cantante y compositor venezolano Ronald Borjas, unió su vida en matrimonio con Carolina Tepedino. Una bonita unión con familiares y amigos de ambos, que se realizó el viernes 21 de agosto en la gran Caracas.

En las plataformas 2.0 corren los videos e imágenes de cada momento que vivieron los esposos, destacando el vestuario, decoración del lugar, buena música y las bellas palabras que el exintegrante de Guapo, expresó para Tepedino.

Puro amor

En mayo del 2024 Ronald y Carolina había compartido en redes sociales su compromiso, durante una reunión en la que reinó el amor, la conexión y química en Miami, Estados Unidos.

“Te elijo a ti Carolina como mi esposa”, indicó Ronald en la boda, en el que aparece muy elegante con un esmoquin en color blanco, creación de la marca The House of Suits.

Mientras, que la novia optó por llevar un vaporoso vestido en el clásico blanco, con velo, maquillaje suave y el bouquet de flores.

Diversión

Entre los asistentes a la ceremonia estuvo el cantante Juan Miguel Music, quien en su cuenta de Instagram posteó un video disfrutando de la tremenda rumba que ofrecieron los novios por la unión.

Luis Fernando Borjas y el toque musical de la Dimensión Latina, también fue parte de la fiesta.

Emoción de Carolina

La señora de Borjas, nacida en Texas y criada en Venezuela, posteó en sus historias de la camarita cada detalle previo a la boda, como maquillándose y la emoción de su familia y amigos.