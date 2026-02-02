LVBP: Estos son los alarmantes números de Balbino Fuenmayor en la final

Suscríbete a nuestros canales

La final 2025/2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional no ha sido sencilla para Caribes de Anzoátegui, ya que han tenido que remontar y estar en desventaja en gran parte de la serie, y uno de los focos de atención ha sido el desempeño ofensivo de Balbino Fuenmayor.

El experimentado bateador de 36 años, conocido por su poder y capacidad para producir carreras en momentos clave, atraviesa una serie complicada en el momento más decisivo de la temporada para su organización.

A lo largo de cinco juegos disputados en esta final, el inicialista ha tenido 23 turnos al bate, en los que apenas ha conectado tres imparables. Aunque logró aportar un doble y remolcar tres carreras, sus dificultades para hacer contacto constante han quedado reflejadas en su promedio de bateo, que se ubica en .130.

Balbino Fuenmayor - LVBP

Además, ha recibido solo un boleto y ha sido ponchado en 11 oportunidades, una cifra elevada para un bateador de su experiencia y un claro reflejo de que no se siente con la confianza necesaria para hacer daño a sus rivales.

El contexto también importa. El ganador del MVP demostró nuevamente toda su jerarquía a lo largo de la temporada y su presencia en el lineup obliga a los lanzadores rivales a extremar precauciones. Sin embargo, en esta final se ha encontrado con pitcheos bien ejecutados y estrategias defensivas diseñadas específicamente para limitar su impacto.

En este contexto, el cuerpo técnico dirigido por Asdrúbal Cabrera mantiene la confianza en que el veterano pueda ajustar su enfoque en el plato y ser vital en sus aspiraciones de quedarse con el título.

Para la afición oriental, los números actuales no cuentan toda la historia y lo que realmente puede hacer un toletero con sus características.

Finalmente, con la final aún en desarrollo, cada turno al bate se vuelve crucial. Balbino Fuenmayor enfrenta el reto de reencontrarse con su mejor versión lo antes posible para darles la oportunidad de forzar el séptimo juego y tener nuevamente altas posibilidades de quedarse con el trofeo de campeones en la LVBP.