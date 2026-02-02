Argentina dice presente: Club Daom revela su arsenal para la Serie de las Américas en Caracas

Suscríbete a nuestros canales

El béisbol argentino sigue cruzando fronteras. El Club Daom de Buenos Aires, flamante representante de la nación albiceleste en la próxima Serie de las Américas, ha hecho oficial su roster y su guía de medios, marcando el inicio de su campaña en suelo venezolano. El conjunto porteño llega a las sedes de Caracas y La Guaira con la misión de demostrar el crecimiento sostenido de la disciplina en el Cono Sur.

El ADN de un bicampeón

La delegación argentina no llega como una desconocida al diamante. Según la documentación oficial presentada por el club, Daom aterriza con el prestigio de ser un dominador reciente en su tierra. En su palmarés destacan dos títulos de la Liga Argentina de Béisbol (LAB), obtenidos en los años 2023 y 2025, lo que los acredita como el equipo más consistente del ciclo reciente en el país de los campeones del mundo de fútbol.

La presentación de su guía de medios no es solo un trámite administrativo; es una declaración de intenciones. En ella, el equipo detalla un roster equilibrado que combina el talento local formado en los campos del barrio de Flores con refuerzos que buscan darle profundidad al pitcheo, factor clave para competir en el exigente nivel que se espera en la Serie de las Américas.

Sedes: Los argentinos verán acción en los modernos escenarios de Caracas (Estadio Monumental Simón Bolívar) y La Guaira (Estadio Jorge Luis García Carneiro).

Objetivo: Superar la fase de grupos y elevar el estatus del béisbol argentino frente a potencias del Caribe y Centroamérica.

Históricamente, Argentina ha sido vista como un actor secundario en el béisbol regional, pero los títulos de 2023 y 2025 de Daom sugieren que existe una estructura competitiva que busca medirse con los grandes. Jugar en Venezuela, la cuna del béisbol sudamericano, será la prueba de fuego definitiva para el proyecto que lidera la institución de Buenos Aires