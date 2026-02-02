Erick Leal firma con este equipo de Taiwán para la temporada 2026

Suscríbete a nuestros canales

El béisbol asiático sigue sumando talento latinoamericano de cara a su presente y futuro. Los Fubon Guardians confirmaron la llegada del lanzador venezolano Erick Leal, quien aterrizó en Taiwán para integrarse de inmediato a los entrenamientos de primavera del equipo con miras a la temporada 2026.

La noticia marca un nuevo capítulo en la carrera del derecho, que continúa ampliando su experiencia internacional, con la finalidad de demostrar todo su talento fuera del sistema de la Major League Baseball.

La organización taiwanesa anunció el arribo de Leal a través de sus canales oficiales, destacando su disposición en las negociaciones. En un calendario exigente y con altas expectativas, los Guardians buscan fortalecer su rotación de pitcheo y consideran que la experiencia del venezolano puede ser un factor diferencial en la venidera campaña.

Erick Leal firma en Taiwán

Con una trayectoria que lo ha llevado por distintos escenarios del béisbol profesional, Leal llega a Taiwán con la misión de adaptarse rápidamente al ritmo de la liga y aportar solidez desde el montículo para dominar a los rivales.

Su presencia en los entrenamientos de primavera permitirá al cuerpo técnico evaluar su condición física, su repertorio de lanzamientos y su química con los receptores del equipo. Además de la importancia que puede tener en la planificación diaria.

El lanzador de 30 años ha demostrado capacidad para enfrentar retos fuera de su país, una cualidad muy valorada en ligas internacionales. En Taiwán, el nivel competitivo y la pasión de los fanáticos representan un desafío adicional, pero también una vitrina importante para seguir consolidando su carrera como un serpentinero de todo terreno.

Finalmente, a pocas semanas del inicio formal de la temporada 2026, la llegada de Erick Leal en Taiwán simboliza preparación, ambición y una oportunidad mutua para conseguir todos sus objetivos.