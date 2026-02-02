Eugenio Suárez a la par de Judge y Ohtani en récords de fuerza

Suscríbete a nuestros canales

Desde el inicio de la temporada 2019, el béisbol de las Grandes Ligas ha sido testigo de una exhibición de fuerza. Sin embargo, en un deporte donde la consistencia es el mayor desafío, tres nombres se han separado del resto al convertir la cifra de los 49 cuadrangulares en una meta recurrente y no en un evento aislado.

Aaron Judge: El Juez y su mazo histórico

El capitán de los Yankees de Nueva York, Aaron Judge, se consolida como el monarca absoluto de la fuerza en la Gran Carpa. Desde 2019, el "Juez" ha registrado tres temporadas con al menos 49 vuelacercas. Su dominio alcanzó el punto máximo en 2022, cuando estableció el récord histórico de la Liga Americana al conectar 62 estacazos, superando una marca que parecía inalcanzable. Su capacidad para mantener este ritmo, incluso enfrentando retos físicos, lo sitúa en una trayectoria que solo leyendas de la talla de Babe Ruth o Ken Griffey Jr. recorrieron en su momento.

El orgullo de Ciudad Piar: Eugenio Suárez

En un lugar privilegiado de esta lista aparece el venezolano Eugenio Suárez. El antesalista ha logrado dos temporadas de 49 o más cuadrangulares en este lapso, demostrando ser uno de los artilleros más constantes del negocio. Su hito más recordado se remonta a 2019, cuando disparó 49 bambinazos para romper el récord de más jonrones en una campaña para un jugador nacido en Venezuela, superando los 47 del legendario Andrés Galarraga. Su presencia en este ranking junto a figuras de mercado global subraya su estatus como un productor de poder de élite.

Shohei Ohtani: El fenómeno sin límites

Finalmente, el japonés Shohei Ohtani completa esta selecta terna. La estrella de los Dodgers ha alcanzado la marca de los 49 jonrones en dos ocasiones desde 2019. Lo impresionante de Ohtani no es solo la frecuencia, sino la forma en que lo ha conseguido: revolucionando el juego como lanzador y, más recientemente, inaugurando el club del 50-50 (50 jonrones y 50 bases robadas). Ohtani no solo busca la barda, sino que ha redefinido lo que un atleta es capaz de hacer en un diamante de béisbol.

Es relevante notar que, mientras la industria del béisbol debate sobre la velocidad y el contacto, estos tres bateadores han mantenido el jonrón como la jugada más determinante. Aaron Judge lidera el grupo con sus tres campañas de alto calibre, seguido muy de cerca por la potencia constante de Eugenio Suárez y la versatilidad histórica de Shohei Ohtani.