El Juez regresa: Aaron Judge protagoniza la portada de MLB The Show 2026

El tres veces Jugador Más Valioso de la Liga Americana, Aaron Judge, ha sido confirmado como el atleta de portada para MLB The Show 2026.

Esta designación marca un hito especial para el jardinero y capitán de los Yankees de Nueva York, quien se convierte en la imagen principal del videojuego por segunda ocasión en su carrera, tras haberlo hecho previamente en la edición de 2018.

Un club exclusivo junto a Joe Mauer

Con este nombramiento, Judge ingresa a un terreno exclusivo en la historia de la franquicia. Hasta ahora, el receptor y miembro del Salón de la Fama, Joe Mauer, era el único pelotero que había aparecido en la portada dos veces (2010 y 2011). El "Juez" iguala ahora esa marca, consolidando su estatus como una de las caras más reconocibles y comercializables del béisbol moderno.

Una década de dominio en las Mayores

Judge es ampliamente considerado uno de los mejores jugadores de las Grandes Ligas (MLB), habiendo construido una carrera de calibre histórico a lo largo de sus 10 temporadas en el máximo nivel. Su presencia en el plato sigue siendo sinónimo de poder y disciplina.

Desde su debut en 2016, Judge ha mantenido una impresionante línea ofensiva de .294/.413/.615, acumulando 368 cuadrangulares. Su trayectoria incluye galardones de máximo prestigio:

Fue nombrado Novato del Año de la Liga Americana.

Ha conquistado un título de bateo.

Ha sido seleccionado para participar en siete Juegos de Estrellas.

Se proclamó campeón del Derby de Jonrones en 2017.

Con su regreso a la portada, MLB The Show reafirma que la era de Aaron Judge sigue más vigente que nunca.