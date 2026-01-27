MLB: Freddy Peralta habla sobre una posible extensión de contrato con los Mets

Suscríbete a nuestros canales

La llegada de Freddy Peralta a los Mets de Nueva York para la temporada 2026 ha generado expectativa tanto en la organización como entre los aficionados. El movimiento sacudió el mercado y colocó al lanzador dominicano en el centro de la conversación, no solo por su impacto en la rotación, sino también por su futuro contractual de cara al futuro.

Este martes 27 de enero, el pelotero de 29 años fue presentado como nuevo lanzador del conjunto metropolitano y fue consultado sobre la posibilidad de negociar una extensión de contrato con los Mets, debido a que será agente libre en la campaña 2027.

El derecho, el pitcher optó por un discurso mesurado, enfocado en el presente y en el proceso de adaptación a una nueva organización en un mercado tan amplio y tan exigente como lo es Nueva York.

Freddy Peralta – Mets

“Acabo de llegar. Creo que tengo que... compartir tiempo con mis compañeros, pensar en diferentes ideas, aprender de todos, de los entrenadores, de la organización en general, y luego veremos”, afirmó sobre la posibilidad de firmar a largo plazo con los Mets.

Con estas palabras, refleja una postura profesional y prudente. Cambiar de equipo implica ajustes dentro y fuera del terreno, por lo que tendrán que darle algo de tiempo para iniciar cualquier tipo de conversaciones acerca de su permanencia con este uniforme.

Asimismo, desde la perspectiva de los Mets, la paciencia también juega un rol clave. La organización apuesta a que el lanzador se sienta cómodo, encuentre estabilidad y se convierta en el líder de la rotación.

Finalmente, Freddy Peralta tendrá que cumplir con grandes exigencias en lo que será su primera temporada con la organización de los Mets de Nueva York. Su rendimiento será clave para que sea considerado como uno de los lanzadores latinos a dominar en los próximos años en la Gran Carpa.