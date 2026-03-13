Los Premios Oscar están bajo amenaza de posible ataque con drones

Suscríbete a nuestros canales

A pocos días de que las estrellas desfilen por la alfombra roja de los Premios Oscar 2026, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas ha confirmado un despliegue de seguridad sin precedentes tras una alerta emitida por el FBI sobre posibles amenazas en el estado de California.

La decisión de reforzar la vigilancia surge a raíz de reportes sobre una advertencia al organismo de seguridad respecto a un "posible ataque con drones contra objetivos en California".

Esta alerta cobra sentido por las tensiones diplomáticas entre Estados Unidos e Irán, lo que ha obligado a las autoridades federales a blindar el evento internacional.

Un operativo de seguridad máxima

Durante la conferencia de prensa, los productores ejecutivos Raj Kapoor y Katy Mullan enfatizaron que la prioridad absoluta es la integridad de las estrellas y los fanáticos.

"Tenemos el apoyo del FBI y del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD). Queremos que todos los que vengan al evento, o incluso los fans fuera de las barricadas, se sientan seguros y bienvenidos", afirmó Kapoor.

Alrededor de mil agentes se desplegarán en el área, entre unidades SWAT, policías uniformados y perros detectores de explosivos. Además, contarán con cámaras de alta resolución y drones de monitoreo oficial para neutralizar cualquier objeto volador no identificado.

Detalles de la ceremonia: Horario y anfitrión

La gala se llevará a cabo el próximo domingo 15 de marzo en su sede habitual, el Dolby Theatre de Hollywood, y se trasmitirá en vivo desde las 7 pm ET.

Para esta edición la conducción está a cargo del comediante Conan O’Brien, quien egresará como maestro de ceremonias, tras el éxito de su participación el año pasado.