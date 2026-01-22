Nominados a los Oscar 2026: "Sinners" impone récord con 16 nominaciones

La mañana de este jueves 22 de enero se revelaron todos los nominados a los Premios Oscar 2026, para su edición número 88. La ceremonia fue realizada en Los Ángeles, California, con la conducción de los actores Danielle Brooks y Lewis Pullman.
Un hecho histórico
Las nominaciones han dejado a muchos impactados por las repeticiones, entre ellas la película de terror “Sinners”, de Ryan Coogler, que bate récord con 16 nominaciones. Un hecho que marca historia y supera a otras importantes producciones como “Titanic” y “La La Land”, que en su momento lograron 14 nominaciones.
El film estrenado en el 2025 y protagonizado por Michael B. Jordan, relata la historia de dos hermanos gemelos, que vuelven a su pueblo natal en el sur de Estados Unidos, para dejar atrás un pasado turbio, pero descubren que un mal sobrenatural los estaba esperando, desatando una lucha por la supervivencia.
La ceremonia está pautada para efectuarse el próximo 15 de marzo en el icónico Dolby Theatre de Hollywood, donde grandes estrellas del cine y entretenimiento se reunirán para celebrar las mejores películas.
El presentador de televisión y comediante estadounidense, Conan O’Brien, será el anfitrión de la gala.
Todos los nominados
Mejor Película
- “Bugonia”
- “F1”
- “Frankenstein”
- “Hamnet”
- “Marty Supreme”
- “One Battle After Another”
- “The Secret Agent”
- “Sentimental Value”
- “Sinners”
- “Train Dreams
Mejor dirección
- Chloé Zhao, “Hamnet”
- Josh Safdie, “Marty Supreme”
- Paul Thomas Anderson, “One Battle After Another”
- Joachim Trier, “Sentimental Value”
- Ryan Coogler, “Sinners”
Actriz principal
- Jessie Buckley, “Hamnet”
- Rose Byrne, “If I Had Legs I’d Kick You”
- Kate Hudson, “Song Sung Blue”
- Renate Reinsve, “Sentimental Value”
- Emma Stone, “Bugonia”
Actor principal
- Timothée Chalamet, “Marty Supreme”
- Leonardo DiCaprio, “One Battle After Another”
- Ethan Hawke, “Blue Moon”
- Michael B. Jordan, “Sinners”
- Wagner Moura, “The Secret Agent”
Actriz de reparto
- Wunmi Mosaku, “Sinners”
- Elle Fanning, “Sentimental Value”
- Teyana Taylor, “One Battle After Another”
- Inga Ibsdotter Lilleaas, “Sentimental Value”
- Amy Madigan, “Weapons”
Actor de reparto
- Benicio del Toro, “One Battle After Another”
- Jacob Elordi, “Frankenstein”
- Sean Penn, “One Battle After Another”
- Stellan Skarsgard, “Sentimental Value”
- Delroy Lindo, “Sinners”
Guion adaptado
- “Bugonia”
- “Frankenstein”
- “Hamnet”
- “One Battle After Another”
- “Trains Dreams”
Guion original
- “Blue Moon”
- “It Was Just and Accident”
- “Marty Supreme”
- “Sentimental Value”
- “Sinners”
Largometraje animado
- “Arco”
- “Elio”
- “KPop Demon Hunters”
- “Little Amélie or the Character of Rain”
- “Zootopia 2”
Película internacional
- “The Secret Agent” (Brasil)
- “It Was Just an Accident” (Francia)
- “Sentimental Value” (Noruega)
- “Sirat” (España)
- “The Voice of Hind Rajab” (Túnez)
Canción original
- “Dear Me” from “Diane Warren: Relentless”
- “Golden” from “KPop Demon Hunters”
- “I Lied to You” from “Sinners”
- “Sweet Dreams of Joy” from “Viva Verdi”
- “Train Dreams” from “Train Dreams”
Montaje
- “F1”
- “Marty Supreme”
- “One Battle After Another”
- “Sentimental Value”
- “Sinners”
Cinematografía
- “Frankenstein”
- “Marty Supreme”
- “One Battle After Another”
- “Sinners”
- “Train Dreams”
Maquillaje y estilismo de cabello
- “Frankenstein”
- “Kokuho”
- “Sinners”
- “The Smashing Machine”
- “The Ugly Stepsister”
Diseño de vestuario
- “Avatar: Fire and Ash”
- “Frankenstein”
- “Hamnet”
- “Marty Supreme”
- “Sinners”
Mejor reparto
- “Hamnet”
- “Marty Supreme”
- “One Battle After Another”
- “The Secret Agent”
- “Sinners”
Banda sonora original
- “Bugonia”
- “Frankenstein”
- “Hamnet”
- “One Battle After Another”
- “Sinners”
Diseño de producción
- “Frankenstein”
- “Hamnet”
- “Marty Supreme”
- “One Battle After Another”
- “Sinners”
Sonido
- “F1”
- “Frankenstein”
- “One Battle After Another”
- “Sinners”
- “Sirat”
Efectos visuales
- “Avatar: Fire and Ash”
- “F1”
- “Jurassic World Rebirth”
- “The Lost Bus”
- “Sinners”
Largometraje documental
- “The Alabama Solution”
- “Come See Me in the Good Light”
- “Cutting Through Rocks”
- “Mr. Nobody Against Putin”
- “The Perfect Neighbor”
Cortometraje documental
- “All the Empty Rooms”
- “Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud”
- “Children No More: Were and Are Gone”
- “The Devil Is Busy”
- “Perfectly a Strangeness”
Cortometraje animado
- “Butterfly”
- “Forevergreen”
- “The Girl Who Cried Pearls”
- “Retirement Plan”
- “The Three Sisters”
Cortometraje de acción real
- “Butcher’s Stain”
- “A Friend of Dorothy”
- “Jane Austen’s Period Drama”
- “The Singers”
- “Two People Exchanging Saliva”