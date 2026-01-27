Manny Machado es un "verdugo" ante estos ases de la MLB

Suscríbete a nuestros canales

Cuando de consistencia se habla en las Grandes Ligas, uno de los nombres que debe salir a relucir de manera obligatoria, es el de Manny Machado, a quien le gusta batear ante lanzadores estelares y a continuación, repasaremos a los ases contra los que más se luce el infielder dominicano.

A sus 33 años, el "Ministro" va a su octava temporada con los Padres de San Diego y desde que debutó en Las Mayores con Orioles de Baltimore, viene respondiendo ante brazos que son tan buenos, que tienen entre sus palmarés uno o más premios Cy Young.

El bate de Manny Machado destaca ante estos ganadores de Cy Young:

De acuerdo a unos datos compartidos por el estadístico Wilber Sánchez, Machado ha "masacrado", al menos, a cinco de los ganadores de Cy Young que ha enfrentado durante su exitosa carrera.

Contra el que más ha bateado, es frente a su compatriota Sandy Alcántara, ante quien exhibe un superlativo promedio de .600 y un OPS de 1.333, producto de nueve indiscutibles en 15 apariciones al plato, aunque es el único al que no le ha podido conectar cuadrangular de los que serán mencionados.

Por su parte, midiéndose a Trevor Bauer, acumuló 13 imparables, incluidos cinco bambinazos en 25 turnos, exhibiendo un average de .520 y un sorprendente OPS de 1.786. Contra C.C. Sabathia, también se fue para la calle en cinco ocasiones, aunque lo enfrentó en más oportunidades (56), sumando en total 21 hits y dejando un promedio de .375.

A otro as que también castigó fue a Corey Kluber, derecho al que le bateó .375, con un OPS de 1.125 y un par de vuelacercas en 16 apariciones. Mientras, que la última víctima, es el siniestro Chris Sale, contra quien sumó 10 inatrapables en 28 turnos, con un jonrón y un promedio de bateo de .357.

Si bien, hay otros brazos de renombre que han dominado a Manny, lo hecho por este grandioso bateador contra buenos lanzadores, es de admirar.