MLB: Texas refuerza su rotación con MacKenzie Gore en un mega canje con Washington

En un movimiento que sacudió el mercado de invierno, los Nacionales de Washington enviaron al lanzador zurdo MacKenzie Gore a los Rangers de Texas. A cambio, la organización capitalina recibió un paquete de cinco prospectos de alto calibre, según anunció el equipo este jueves.

Un giro inesperado en la estrategia de Washington

Aunque Gore parecía ser una pieza central en la reconstrucción de los Nacionales, la oferta de Texas fue lo suficientemente tentadora como para cambiar el rumbo de la gerencia. El botín obtenido incluye piezas que fortalecen todas las áreas de su sistema de granjas:

Gavin Fien (SS): El nombre más relevante del cambio. Clasificado como el segundo mejor prospecto de Texas (solo detrás de Sebastian Walcott).

Alejandro Rosario (RHP): Un brazo prometedor que ocupaba el sexto puesto en el ranking de prospectos de los Rangers.

Devin Fitz-Gerald (IF), Yeremy Cabrera (OF) y Abimelec Ortiz (1B): Tres jugadores ubicados dentro del Top 20 de la organización tejana, aportando versatilidad y poder ofensivo.

El nuevo brazo estelar de Texas

Gore, quien cumplirá 27 años en febrero, viene de la mejor temporada de su carrera. El año pasado, registró una efectividad de 4.17 con un sólido FIP de 3.74, acumulando 185 ponches en 159.2 entradas de labor. Este desempeño le valió su primera selección al Juego de Estrellas.

Para el mánager de primer año de los Rangers, Skip Schumaker, la llegada de Gore es una bendición para su rotación. El zurdo aportará profundidad y juventud detrás de figuras consagradas como el as Jacob deGrom y el veterano derecho Nathan Eovaldi. Con dos años de control del club restantes, Gore se perfila como un pilar en Arlington a mediano plazo.

La apuesta de los Rangers: Ganar ahora

El presidente de operaciones de béisbol de los Rangers, Chris Young, fue claro sobre el costo del cambio. Si bien reconoció el talento de los jóvenes enviados a Washington, enfatizó que la ventana de competencia de Texas es inmediata.

"Renunciamos a buenos jugadores, te lo aseguro. Creemos en cada uno de ellos", declaró Young. "Pero los entregamos porque están más lejos de las Grandes Ligas y nuestro objetivo es el éxito inmediato en este 2026".