Tensión en Pittsburgh: McCutchen cuestiona gerencia de los Piratas ante un futuro incierto

Andrew McCutchen, leyenda viviente de los Piratas de Pittsburgh, ha expresado públicamente su descontento con el trato recibido por parte de la organización de cara a lo que podría ser la temporada final de su ilustre carrera.

El veterano, quien actualmente es agente libre, lanzó duras críticas contra su equipo de toda la vida este sábado. La reacción surgió horas después de que Ben Cherington, gerente general de los Piratas, evitara comprometerse a firmarlo nuevamente para la campaña 2026.

La postura de la gerencia: "El legado está asegurado"

Durante el evento PiratesFest celebrado el sábado, los aficionados cuestionaron a Cherington sobre el estatus de McCutchen. La respuesta del ejecutivo fue diplomática pero distante, priorizando la construcción del roster sobre la nostalgia.

"Andrew ha significado muchísimo para el equipo y su legado como Pirata está asegurado sin ninguna duda", comentó Cherington, según reportó Jason Mackey del Pittsburgh Post-Gazette. "Deseamos mantener una buena relación con él en el futuro, pero nuestro trabajo es construir un equipo que nos dé la mejor oportunidad de ganar partidos. Ese enfoque guiará nuestras decisiones".

Cherington añadió que seguirán comunicándose con el jugador "a medida que el equipo se consolida", dejando entrever que su regreso no es una prioridad inmediata.

La contundente respuesta de 'Cutch'

Las declaraciones de la gerencia no fueron bien recibidas por el jardinero y bateador designado. El sábado por la noche, el jugador de 39 años utilizó la red social X para responder a un comentario del locutor Josh Rowntree, quien sugería que quizás era momento de que el equipo pasara página.

"Si este fuera mi último año, habría sido genial despedirme de la afición como jugador", escribió McCutchen, visiblemente dolido por la posibilidad de no tener un cierre adecuado en el terreno. "Hablarles de mi aprecio, darle la mano a ese niño o abrazar al aficionado que ha estado ahí desde la era de Roberto Clemente".

McCutchen enfatizó que su valor va más allá de las métricas frías: "¡Esto es más grande que el béisbol! Más grande que mirar un roster de 40 jugadores y elegir los números que mejor se adapten a sus intereses. La afición merecía, como mínimo, esa oportunidad".

Una historia ligada a Pittsburgh

McCutchen ha disputado 12 de sus 17 temporadas en las Grandes Ligas con el uniforme de los Piratas. Fue el rostro de la franquicia a principios de la década de 2010, ganando el premio al Jugador Más Valioso (MVP) de la Liga Nacional en 2013 y liderando al equipo a su primera aparición en playoffs tras una sequía de 21 años.

Tras ser traspasado en 2017 junto a Gerrit Cole, McCutchen jugó para cuatro equipos diferentes antes de su emotivo regreso a Pittsburgh en 2023.

Rendimiento reciente y deseo de continuar

A pesar de su edad, McCutchen se mantiene productivo. En la temporada 2025, actuando principalmente como bateador designado, registró una línea ofensiva de .239/.333/.367 con 13 jonrones y 57 carreras impulsadas en 551 apariciones al plato.

Aunque en agosto declaró que su prioridad era ganar, el cinco veces All-Star reiteró este fin de semana que aún tiene combustible en el tanque y no planea retirarse silenciosamente.

"No sé qué me depara el futuro, pero sigo trabajando cada día para ser mejor que el año anterior", sentenció McCutchen en sus redes. "Si no tuviera un deseo ardiente de continuar, estaría en casa con mi familia. Pero aún no he terminado, no importa qué etiqueta intenten ponerme. ¡Tendrán que arrancarme la camiseta! No pueden escribir mi futuro, solo Dios puede".