Harold Castro derrochó alegría y ganas de trabajar en su primer día en Corea

El Tren del 23 acaba de arribar a una nueva y lejana estación: Corea del Sur. Como muchos ya saben, Harold Castro firmó el pasado diciembre un contrato con KIA Tigers por toda la temporada 2026, lo que a su vez se traduce en su primera experiencia en el beisbol asiático.

Justamente, durante este lunes se reportó por primera vez a los entrenamientos del equipo, y en su breve presentación no escondió su característico estilo alegre ante sus nuevos compañeros. De hecho, cabe agregar que la propia organización lo describió como un pelotero versátil y de gran contacto, detalles que esperan ver con creces a lo largo de la zafra.

Harold Castro tomó algunos turnos al bate y comenzó a afinar detalles de cara al 28 de marzo, cuando él y KIA Tigers se estrenen en la temporada 2026 de la Liga de la Organización Coreana de Beisbol (KBO League).

Harold, a demostrar su casta de grandeliga

Harold Castro llegó al beisbol coreano con seis temporadas de Grandes Ligas sobre sus hombros. Si bien su última experiencia fue en la 2023, durante el 2025 vio acción con la sucursal Triple-A de los Reales de Kansas City, organización que lo liberó a finales de septiembre.

Asimismo, el caraqueño tuvo otra gran campaña en la LVBP con los Leones del Caracas. Luego de 44 juegos disputados en la ronda regular cerró como el segundo pelotero del equipo con más hits (62) y colíder en anotadas (62). A su vez, fue tercero en dobles (10), impulsadas (25), y promedio al bate (.332); así como cuarto en jonrones (6).