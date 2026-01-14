LVBP: Luis Arráez confiesa si jugaría con Leones del Caracas

Suscríbete a nuestros canales

Luis Arráez es uno de los grandeligas venezolanos más destacados de los últimos años, y eso no es secreto para nadie. Sin embargo, su presencia en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) se ha ido disipando con el pasar de las temporadas, algo que no ha agrado a muchos fanáticos.

Arráez quiere regresar pronto

La última vez que La Regadera vio acción en la LVBP fue en la zafra 2018-2019, cuando dejó muy buenos números con los Navegantes del Magallanes. Desde entonces siempre ha coqueteado con la posibilidad de regresar, aunque por distintos motivos nunca se ha podido concretar.

En días recientes, Luis Arráez estuvo como invitado en el podcast Desde Cero para hablar sobre varios temas. Uno de esos tuvo que ver con su regreso al beisbol venezolano y la posibilidad de jugar algún día con los Leones del Caracas.

Pero el oriundo de San Felipe fue claro en su respuesta, y confesó que ve muy difícil que se uniforme con los melenudos, pese a que se trata del equipo favorito de su madre. "No sé si le cumpla ese deseo a mi madre", señaló.

Por su parte, respecto a su retorno con la Nave, Luis Arráez apuntó que más temprano que tarde jugará nuevamente con ellos, ya que su amor por la camiseta es intachable.

"Voy a volver al Magallanes. Estoy jugando con ellos desde los 15 años, y casi quedo campeón. Magallanes es el mejor equipo", dijo. Luego finalizó: "Sé que los fanáticos del Magallanes están molestos, pero ellos van a entender cuando yo vuelva. La gente cree que no voy a regresar".