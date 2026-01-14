WBC: Jesús Luzardo no irá al Clásico Mundial de Beisbol con Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

Dura noticia para Venezuela de cara al Clásico Mundial de Beisbol. En una entrevista publicada este miércoles 14 de enero para el Philadelphia Inquirer, el abridor venezolano Jesús Luzardo, quien viene de un gran año con los Phillies, anunció que no lanzará con la selección de Venezuela en el Clásico Mundial de 2026.

El criollo tuvo una de sus mejores campañas de por vida en 2025, al dejar foja de 15 victorias y siete derrotas, además de una efectividad sólida de 3.92, WHIP de 1.22 y 216 ponches en 183.2 entradas de labor en 32 aperturas realizadas.

Jesús Luzardo se baja del Clásico

La de Jesús Luzardo representa la primera baja confirmada del pitcheo venezolano para el torneo de selecciones más importante del mundo del beisbol. El nacido en Lima, Perú, fue parte de la rotación venezolana en el Clásico Mundial de 2023, en donde dio muestra de su calidad.

En aquella edición, el zurdo lanzó solo un compromiso, ante Israel en la fase de grupos, pero dominó con contundencia. En cuatro episodios completos, Luzardo no permitió carrerras y recibió solo cuatro imparables, además, abanicó a cinco bateadores rivales y solo concedió un boleto.

"Al entrar en un año de agencia libre, tomé la decisión de que, lamentablemente, no voy a poder lanzar en el Clásico. Quiero tomarme mi tiempo, tener un Spring Training más gradual, prepararme completamente con el equipo y asegurarme de que mi cuerpo haya respondido bien después de la mayor carga de innings de mi carrera", confesó Jesús Luzardo, quien se convierte en una baja sumamente sensible para el equipo criollo.